烏克蘭外長訪陸 北京：繼續站在和平與對話一邊

烏克蘭外交部長庫列巴今天起至26日訪問中國，各方高度關注。據中國外交部，中國外長王毅期間將與庫列巴舉行會談；而對於俄烏戰爭，中方將繼續站在和平與對話的一邊。

應中共中央政治局委員、外交部長王毅的邀請，庫列巴（Dmytro Kuleba）於23至26日訪問中國。這次是庫列巴自俄烏戰爭以來首次訪問中國，烏克蘭外交部表示，「（庫列巴訪中）主要討論議題是尋找制止俄羅斯侵略的方法，以及中國在實現可持續和公正和平方面可扮演的角色」。

對於庫列巴此行，據中國外交部官網，外交部發言人毛寧今天在例行記者會表示，王毅將在庫列巴訪問期間與他會談，就落實兩國元首共識、推進中烏合作以及雙方共同關心的問題交換意見。

毛寧並指出，對於烏克蘭危機（俄烏戰爭），中方始終認為早日停火止戰、尋求政治解決，符合各方的共同利益。中方將繼續站在和平和對話的一邊，支持國際社會匯聚更多的共識，共同尋找政治解決危機的切實可行途徑。