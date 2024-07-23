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烏克蘭無人機打擊克里米亞附近 俄羅斯港口渡輪遇襲1死5傷

中央社／ 莫斯科23日綜合外電報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

地方當局今天表示，烏克蘭無人機攻擊俄羅斯南部港口一艘渡輪，造成至少1人死亡、5人受傷。該港口位在莫斯科併吞的克里米亞半島的對岸。

法新社報導，這個港口位在克赤海峽（Kerch

Strait）中，距離克赤大橋（Kerch Bridge）12公里。克赤大橋連接俄羅斯本土與莫斯科2014年併吞的克里米亞（Crimea）。

克拉斯諾達爾邊疆區（Krasnador）行政長官康卓葉夫（Veniamin Kondratyev）在Telegram上發文稱：「無人機攻擊卡夫卡茲港（Kavkaz）一艘渡輪，不幸造成船員和港口員工傷亡。」

國營塔斯社（TASS）引述地方當局指出，這起攻擊造成1死5傷。

自從2022年2月俄羅斯對烏克蘭發動軍事攻勢以來，這個地區就成為烏克蘭的目標。

烏克蘭已在黑海摧毀和損壞多艘俄羅斯軍艦，但成功向東攻擊，遠至俄羅斯嚴密防衛的克赤，就比較罕見。

克里米亞半島是俄軍關鍵軍事樞紐和補給路線。

俄烏戰爭 俄羅斯 克里米亞 烏克蘭 無人機

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