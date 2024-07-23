曾為自衛官…日本男子自願加入俄軍 戰死俄烏沙場

日本內閣官房長官林芳正今天證實，一名20幾歲的日本男子自願參加入侵烏克蘭的俄羅斯軍隊，並且已於6月初戰死。日本政府消息人士透露，這名男子是前自衛官。

朝日電視台等媒體報導，林芳正表示，「當地時間7月15日確認這名日本僑民於6月3日死亡，從保護僑民的觀點來看，將協助駐俄日本大使館聯絡家屬等相關事宜以及提供必要協助」。

此外，林芳正也說明，日本外務省已針對烏克蘭全境與俄烏邊界發出等級最高的第4級「退避勸告」（類似外交部旅遊警示燈號的紅色警示），呼籲日本民眾不論是什麼目的，不要前往當地。

林芳正並未透露有多少日本人自願加入俄軍。

產經新聞報導，一名住在俄國且知道這名男子的日本相關人士指出，該名男子出生於大阪府，曾在位於大阪府和泉市內的陸上自衛隊信太山駐屯地服役。

外務省出於保護個資為由，並未透露這名男子的姓名、死亡地點以及相關狀況。