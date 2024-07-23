烏克蘭國際債有望重整

烏克蘭與部分私人債權者，就重整逾200億美元的國際債務，原則上達成協議。此舉有助該國取得資金對抗俄羅斯，消息出爐後，烏克蘭債券價格攀漲。

根據該協議條款，債權人委員會接受所持有的13檔烏國債券，名目損失37%，放棄索取86.7億美元。烏國估計，靠著降低債券票息和延長到期日，未來三年將可省下114億美元。

消息人士透露，若川普當選，美國維持烏國援助的決心，有減弱的風險，增加烏國債務重整的壓力。

烏克蘭財政部長馬爾琴科表示：「一旦完成（債務重組），等安全情況穩定，這將替烏克蘭盡速重返債市鋪路，以資助國家迅速復興重建。」

烏國債券價格聞訊升至兩年高，顯示投資人認為，這個初步協議將獲得關係人的最終同意。烏國的美元計價債券全線走升，漲幅在22日新興市場債市中居冠。