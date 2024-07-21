烏克蘭恐彈盡人絕？俄軍於前線加速推進 專家：有經驗烏軍已大量傷亡

俄軍在對烏克蘭後方的基礎設施進行空襲的同時，也在烏東部地區的前線加速推進。據俄羅斯國防部稱，在頓涅茨克州首府頓涅茨克市以西，小鎮克拉斯諾霍裡夫卡已經幾乎完全被俄軍所攻佔。俄官方媒體塔斯社稱，俄軍在推進過程中俘虜了不少烏克蘭士兵，城鎮內的平民則「被轉移到安全地帶」。

美國戰爭研究所(ISW)則在研讀衛星圖像後確認俄軍已經推進到克拉斯諾霍裡夫卡的中心地帶。此外，俄軍連日來還從頓涅茨克市西南方向發動了地面攻勢。

俄軍將完全佔領頓涅茨克州視為最重要的戰略目標之一。儘管俄羅斯在兩年前就宣布吞並該地區，但是卻未能完全予以控制。隨著戰線不斷向西往烏克蘭縱深方向推進，這座大城市日益成為俄軍的後勤補給保障基地。

根據俄羅斯國防部的戰報，盧甘斯克和哈爾科夫地區北部的其他多個村鎮也被攻佔。俄官媒報導稱，俄軍日前「解放」了盧甘斯克的羅西夫卡村(Rosiwka)和哈爾科夫的皮什哈內尼日內村(Pischtschane Nischne)。

美國戰爭研究所則指出，除此之外的1100余公里戰線的其他地方則沒有太多土地易手。

烏軍彈盡人絕？

烏克蘭軍方近期表示缺乏足夠彈藥和防空武器來有效自衛，而且在兵力人數上也低於俄羅斯。此外，大量烏克蘭軍人由於持續作戰，已經極其疲憊。

智庫機構歐洲外交關係委員會的軍事專家格雷塞爾(Gustav Gressel)不久前在接受德廣聯採訪時警告指出，俄烏戰場上，大量富有作戰經驗的烏克蘭軍人已經傷亡。「儘管烏克蘭有幾支經驗豐富的旅，但也有許多旅缺乏訓練，而且指揮員的訓練水平差距非常大。這也是每一支總動員召集的軍隊都會面臨的問題」。

烏克蘭方面則稱，俄軍同樣也在遭受大規模傷亡，據稱每天傷亡人數高達數百人。西方情報部門估計，俄羅斯每月新征召約3萬名士兵。

（法新社、德廣聯等）

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