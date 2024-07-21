快訊

馬英九今基隆挺謝國樑對決 拆樑小蜜蜂到場警嚴陣以待

陸銀援俄 美暗示將制裁

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
美國國家安全顧問蘇利文表示，美國準備對支持俄國發動戰爭的大陸實體實施新的制裁。（路透）
美國國家安全顧問蘇利文表示，美國準備對支持俄國發動戰爭的大陸實體實施新的制裁。（路透）

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，美國正在準備對支持俄羅斯發動烏克蘭戰爭的大陸實體實施新的制裁，並暗示銀行可能成為目標。

彭博報導，蘇利文在科羅拉多州一個安全論壇上表示，大陸應該停手，且已遠遠超出一個國家正當行為的範圍。他又稱，未來幾周會繼續觀察情況，「你可以預期會看到更多制裁措施。」

蘇利文指出，拜登總統去年底發布的行政命令，允許美國財政部追查為俄羅斯國防工業獲取軍民兩用而提供便利的銀行，他強調這些權力並不是擺設。

蘇利文表示，會將命令落實到位，只要一旦發現銀行符合制裁條件時，可以採取行動，隨著時間的推移，已經將工具都準備好了。

報導稱，這是拜登政府向大陸企業幫助俄羅斯國防工業發出的最新警告。先前包括國務卿布林肯和財政部長葉倫在內的美國高官，曾多次就制裁北京發出警告，蘇利文的表態代表新制裁措施距離公布已不遠了。

蘇利文表示，當美國拿出具體證據，證明某項金融交易違反美國牽頭的對俄制裁時，北京向來都會作出回應，但「很明顯，情況並不樂觀」，大陸企業還在幫助俄羅斯的戰爭機器運轉。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

台海戰爭若爆發？美參謀首長稱「能擊敗大陸」：美中衝突恐如2戰慘烈

拜登下周將恢復競選…傳家人討論退選 賀錦麗則安撫大金主

7月入帳驟減募款喊卡？拜登陣營斥路透報導不實

隔離期間逼退加劇 拜登惱火老友與黨內落井下石

相關新聞

陸銀援俄 美暗示將制裁

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，美國正在準備對支持俄羅斯發動烏克蘭戰爭的大陸實體實施新的制裁，...

俄軍飛彈無人機轟烏克蘭能源基建 造成2人死亡

烏克蘭官員今天表示，俄羅斯昨天夜裡以無人機和飛彈攻擊烏克蘭，造成2名平名喪生，並擊中烏克蘭多處的能源設施和鐵路基礎建設

布林肯緩和川普撤美挺烏疑慮 指還有20多國承諾援助

針對白宮若易主美國可能收回對烏克蘭的支持，美國國務卿布林肯今天指出，烏克蘭正邁向能夠在軍事上獨立自主，且有20多國已承諾...

澤倫斯基：川普若當選 烏克蘭更艱難

烏克蘭總統澤倫斯基十八日出席歐洲政治共同體（ＥＰＣ）會議時，在場邊接受英國廣播公司（ＢＢＣ）專訪。他坦言，若美國前總統川...

近30年罕見待遇！澤倫斯基出席英國內閣會議 簡報俄烏戰況、討論合作

烏克蘭總統澤倫斯基今天上午應英國首相施凱爾邀請，出席英國內閣特別會議，向官員簡報烏克蘭戰場情況、討論強化安全防衛和軍工業...

匈總理奧班向歐盟建議：歐盟應就烏克蘭和會與中國展開磋商

俄羅斯衛星通訊社報導，根據在匈牙利總理官方網站上匈牙利總理奧班給歐洲理事會主席米歇爾的信，奧班建議歐盟與中國就舉行下一次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。