俄軍飛彈無人機轟烏克蘭能源基建 造成2人死亡

烏克蘭官員今天表示，俄羅斯昨天夜裡以無人機和飛彈攻擊烏克蘭，造成2名平名喪生，並擊中烏克蘭多處的能源設施和鐵路基礎建設。

路透社報導，烏克蘭哈爾科夫州（Kharkiv）州長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）表示，數枚俄軍伊斯坎德（Iskander）飛彈鎖定攻擊州內小鎮巴爾文科沃（Barvinkove）的一個基礎設施，造成2人死亡、3人受傷。巴爾文科沃位於烏克蘭東部。

席尼胡波夫在傳訊應用程式（app）Telegram的貼文中並未提供關於遇襲設施的細節，僅提到有50多棟住宅和行政及商業建築也在這波攻擊中受損。

根據烏克蘭空軍說法，俄軍昨天夜裡發射了4枚伊斯坎德彈道飛彈，但烏克蘭防空系統未能將它們擊落。

烏克蘭空軍還表示，在烏克蘭東部、北部和中部共有5個州合計遭17架俄羅斯無人機入侵，其中13架被防空系統擊落。

烏克蘭國營電網營運商「烏克蘭國家電力公司」（Ukrenergo）指出，俄羅斯無人機攻擊了烏克蘭中部波塔瓦州（Poltava）、東北部蘇米州（Sumy）及北部切爾尼戈夫州（Chernihiv）的配電設施。