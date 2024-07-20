布林肯緩和川普撤美挺烏疑慮 指還有20多國承諾援助

針對白宮若易主美國可能收回對烏克蘭的支持，美國國務卿布林肯今天指出，烏克蘭正邁向能夠在軍事上獨立自主，且有20多國已承諾維持對烏克蘭的軍事和財務援助。

美聯社報導，這是布林肯（Antony Blinken）首度直接論及前總統川普（Donald Trump）有可能贏得11月總統大選，以及美國收回對烏克蘭承諾的可能性。在烏克蘭對抗俄羅斯部隊侵略的2年多來，美國現任總統拜登（Joe Biden）一直是基輔在這場戰鬥最重要的支持者。

川普針對烏克蘭議題的公開發言立場多變，一下批評美國對烏克蘭防禦的支持，一下又贊成這麼做。而他的競選搭檔、美國聯邦參議員范斯（JD Vance）則一直是共和黨議員中帶頭阻擋對烏克蘭軍援和金援法案。

隨著川普競選聲勢大漲、拜登選情告急，烏克蘭和其支持國愈來愈擔憂基輔可能失去至關重要的美國支援。不過，川普和烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）已在今天通過電話。

布林肯今天在美國科羅拉多州舉行的阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）上表示，美國的任何新政府必須考慮到，烏克蘭在美國國會獲得民主與共和兩黨強力支持，原因是為了反制俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）欲擴張莫斯科領土和勢力的企圖。

他對在場的美國決策官員和其他人士說：「當然，任何一屆政府都可能訂定自己的政策。我們無法篤定未來一定如何。」但他點出本月在華府召開的北大西洋公約組織（NATO）高峰會上，美國和其他20多個盟邦相互簽署了數份安全協議，這些盟邦包括一些北約夥伴國、日本和歐洲聯盟（EU）。

布林肯表示：「如果我們（美方）收回（對烏克蘭的）承諾，…我猜想有這個可能性，所幸我們還有約20個國家持續在做同樣這件事。」