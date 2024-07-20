星前駐俄大使：俄烏罷兵恐淪兩韓停戰模式

前新加坡駐俄大使考斯甘表示，若俄烏戰爭在川普回鍋白宮的介入下結束，很可能是類似韓戰後分裂成兩韓的形式，有一紙停戰協定讓雙方罷兵，但未解決法理戰爭狀態。

美國CNBC新聞網報導，考斯甘（BilarhariKausikan）本週稍早於一場睿盛銀行集團（VP Bank）舉辦的展望論壇指出，若美國前總統川普再次上台，為與前朝拜登政府做區隔，很可能在俄烏戰爭「有大動作」。

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）今年3月表示，川普曾對他說會切斷美國對烏軍援，以促俄烏衝突結束。

算是新加坡老練外交官的考斯甘說，川普的辦法恐為迫使烏克蘭停戰，讓俄烏簽署法理上戰爭狀態並未結束的停戰協定，從而導致烏克蘭分裂，如同1953年南北韓簽署的停戰協定。兩韓間雖已無戰事，但因始終沒簽署和平條約，法理上還是戰爭狀態。

烏克蘭2023年夏天的大反攻失敗後，目前俄烏戰線並無顯著變動。

考斯甘說：「我所能想到的模式就是朝鮮半島。兩韓法理上仍是戰爭狀態，但有停戰協定，國家也一分為二，我覺得烏克蘭的情況最後也是如此。」

若烏克蘭被迫停戰，考斯甘認為歐洲會陷入麻煩，尤其財政，「我不覺得俄烏間一紙停戰協定會必然導致美國不再提供武器給烏克蘭」。

他說：「（川普）何必要停掉（供應武器）？美國的軍工業正在發大財，他也會要歐洲人掏腰包，他沒有理由白給。」

考斯甘指出，歐洲各國可能得加緊提高國防預算，而且不會只是增加個幾年，很可能是10年起跳，一方面這是川普的要求，一方面也是歐洲要嚇阻俄羅斯。

但考斯甘表示，他的看法是「若無美國背後支持，歐洲無法嚇阻俄國，從而也無法以任何堅實方式支持烏克蘭」在可預見未來，歐洲可能都得任由美國擺布，所幸川普的優先要務是對付中國而非俄國，這點歐洲或許能喘口氣。