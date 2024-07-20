澤倫斯基：川普若當選 烏克蘭更艱難

烏克蘭總統澤倫斯基十八日出席歐洲政治共同體（ＥＰＣ）會議時，在場邊接受英國廣播公司（ＢＢＣ）專訪。他坦言，若美國前總統川普明年回鍋，烏克蘭處境將更艱難，但烏克蘭人已有所準備。

澤倫斯基受訪時說，與「川普總統」合作將是艱難工作，但「我們刻苦耐勞」。他並強調願和任何美國總統合作，即使川普副手、共和黨籍俄亥俄州聯邦參議員范斯曾公開宣稱，「我真的不在乎烏克蘭發生什麼」，但烏克蘭仍必須與美國合作，無論范斯在不在乎。

澤倫斯基還說，他希望烏克蘭所做的軍事努力，能因友邦承諾提供的Ｆ─16戰鬥機在今夏加入後更上層樓。但「已過了十八個月，卻還沒送達」，這些戰機將有助烏軍扭轉當前俄軍的空中優勢，並保持烏克蘭領空暢通。

另外，路透等外媒十八日引述兩位消息人士報導，澤、川兩人已討論通電話，時間可能是十九日。這將是自二○二一年一月川普卸任以來，兩人首次通話。川普至今多次宣稱，若他十一月當選，可在廿四小時內使俄烏戰爭畫下句點。