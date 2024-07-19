近30年罕見待遇！澤倫斯基出席英國內閣會議 簡報俄烏戰況、討論合作

烏克蘭總統澤倫斯基今天上午應英國首相施凱爾邀請，出席英國內閣特別會議，向官員簡報烏克蘭戰場情況、討論強化安全防衛和軍工業合作。澤倫斯基是近30年來僅見出席英國內閣會議發表談話的外國領袖。

上一次、也是首次在英國獲此待遇的外國領袖是1997年時任民主黨籍美國總統柯林頓（BillClinton）。當時的英國首相是布萊爾（Tony Blair），與施凱爾（Keir Starmer）同為工黨。

英國首相府表示，澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）是施凱爾5日就任以來，在唐寧街首相官邸接見的第一位正式訪賓。愛爾蘭總理哈里斯（Simon Harris）是施凱爾上任後接見的第一位外國領導人，但兩人17日會晤地點是首相鄉間別墅。今天的內閣特別會議登場前，施凱爾先行與澤倫斯基舉行雙邊會談。

施凱爾說，烏克蘭現在是、未來也永遠將是英國政府重中之重的重點議題；澤倫斯基應邀至英國政府內閣會議發表歷史性談話，因此是再恰當不過。

澤倫斯基昨天出席英國主辦的第4屆歐洲政治共同體（EPC）峰會，隨後偕國防部長烏梅洛夫（RustemUmerov）與英國國防大臣希利（John Healey）、商業暨貿易大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）及英國軍工業高階代表會談。希利強調，發生在烏克蘭的戰爭不僅是戰場上的軍力之戰，更是工業生產力之戰。

英國首相府表示，英烏雙方擬簽署防衛產業出口支援協定。協定將提供35億英鎊（約新台幣1500億元）資金協助烏方加速自英國進口、取得軍隊所需能力，並促進英、烏雙方軍工業加強投資必要能力、研發生產新型軍備。

目前至少已有一家英國大型軍工業者「英國航太系統公司」（BAE Systems）在烏克蘭實地運作，主要提供武器維修保養和改裝服務。

此外，延續前保守黨政府的政策，5日上台的工黨政府每年將固定劃撥30億英鎊的軍援烏克蘭預算，為期至少到2030年，可視需要延長。

英烏雙方也將討論強化對俄制裁措施，包括昨天在EPC峰會經40多個歐洲國家取得共識、加強打擊俄羅斯用以規避制裁的石油運輸「影子艦隊」。俄羅斯透過關閉追蹤定位系統、變更偽造船舶資料等手段，試圖規避制裁。

此外，由於相關船舶往往老舊不安全、不具合法使用資格、未經適當保險，更添國際航運安全與環境汙染風險，且問責困難。

首相府指出，俄羅斯石油「影子艦隊」估計有600艘船舶，約占全球液態貨物運輸船隊10％，每天運載約170萬桶石油，為俄羅斯戰爭機器帶來數以億計收入。

首相府表示，部分「影子艦隊」船舶不僅運油，更兼具無線電監聽和電信偵察功能，另一些船舶則為俄羅斯運送武器。

英國支持烏克蘭的力道未隨執政黨輪替而削減。在上週舉行的北大西洋公約組織（NATO）華府峰會，英國投入4000萬英鎊支持北約的綜合援烏方案，協助烏克蘭反制俄羅斯的無人機攻擊、排除地雷，以及傷員醫療復健。由英國管理的國際烏克蘭基金（IFU）近日也發包新訂單，供應烏克蘭約12萬枚蘇聯式152公釐砲彈。

英烏雙方也將商討進一步鬆綁對烏克蘭使用西方軍援武器的限制。希利在內閣會議登場前接受媒體採訪時說，英國提供武器協助烏克蘭保衛主權，這不妨礙烏方打擊位於俄羅斯境內的目標，但相關打擊行動必須由烏克蘭自行執行，且需符合國際法。

據媒體報導，澤倫斯基在英國內閣會議開場呼籲施凱爾展現領導力，協助解除西方對烏克蘭使用西方武器的限制，特別是長程打擊能力。