蒲亭訪後一個月 俄軍事代表團抵平壤
北韓官方媒體今天指出，領導人金正恩今天接見由俄羅斯國防部副部長克利佛陸奇柯（Aleksey Krivoruchko）率領的俄羅斯軍事代表團，討論「重要和必要」雙邊國防合作。
法新社報導，俄國軍事代表團18日抵達平壤，就在一個月前，俄羅斯總統蒲亭（Putin）才出訪北韓，雙方還簽訂一份共同防禦條約，讓南韓與美國跳腳。
自二戰後建國以來，北韓和俄羅斯一直互為盟友，在2022年俄國入侵烏克蘭後，兩國關係更加緊密。
據北韓官方的中央通信社（KCNA）報導，金正恩強調兩國軍隊需更加堅定團結，在新紀元裡積極引領北韓與俄國關係，並在捍衛區域及全球和平發揮重要作用。
美國與盟邦指責北韓提供彈藥和飛彈供俄國用於侵烏戰爭，雙方簽署共同防禦條約後讓外界憂心北韓會交付俄國更多武器。
蒲亭在離開平壤後稱「不排除送交武器到北韓」，為事態火上加油。
北韓因自身的武器計畫而自2006年起即受到聯合國制裁。
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