烏克蘭總統及防長訪英 與捷克等國簽署安全合作協議

烏克蘭總統澤倫斯基今天與國防部長烏梅洛夫訪問英國，出席歐洲政治共同體（EPC）峰會，並在峰會期間及會後與英國、捷克和斯洛維尼亞簽署安全防衛與軍工產業合作協議。

英國國防大臣希利（John Healey）及商業暨貿易大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）晚間偕同英國軍工業高階代表，在外交部轄下倫敦蘭開斯特府（LancasterHouse）與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和烏梅洛夫（Rustem Umerov）舉行會談。

英國國防部表示，英方出席業者包括英國航太系統公司（BAE Systems）、泰雷斯集團英國分支（ThalesUK）、歐洲飛彈集團（MBDA）、KBR、巴卜卡克集團（Babcock）等，以及隸屬商貿部的英國出口信貸局（UKEF）。其中，BAE Systems與烏克蘭在地夥伴合作，在當地為英國供應的武器提供維修保養服務。

澤倫斯基透過社群媒體X指出，英烏雙方討論了軍工業聯合生產相關議題，側重彈藥、火砲、空防系統、無人機、裝甲車等項目。他提到，英國是第一個提供烏克蘭長程打擊武器的歐洲國家，也是第一個與烏克蘭簽署安全合作協議的國家。

英國國防部表示，發生在烏克蘭的戰爭已演變為工業生產之戰，英國政府和業界都有支持烏克蘭的決心。與烏克蘭合作也有助英國產業發展，也是向盟友夥伴學習的機會。

澤倫斯基另與捷克總理費亞拉（Petr Fiala）及斯洛維尼亞總理葛羅布（Robert Golob）在EPC峰會場邊會晤，簽署安全合作及長期援烏協議。

他提到，烏克蘭將加緊與捷克在軍事技術領域強化合作，項目包括大口徑和小口徑彈藥、無人機、電子作戰、重裝備、輕型武器、槍支；與斯洛維尼亞則將在軍事人員訓練和產業籌資展開合作。