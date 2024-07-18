澤倫斯基籲西方勇敢 解除武器使用限制、加快和平腳步

烏克蘭總統澤倫斯基今天呼籲西方各國更勇敢，進一步解除對烏克蘭使用西方武器的限制。他敦促各國展現集體意志，一如今年4月協助以色列抵禦伊朗的飛彈和無人機攻擊。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天出席英國主辦的第4屆歐洲政治共同體（EPC）峰會，並在開幕式全體會議發表談話，身旁就坐著英國首相施凱爾（Keir Starmer）。

澤倫斯基說，戰場現實勝過任何抽象思辨。烏克蘭在東北部成功阻撓俄羅斯向哈爾科夫（Kharkiv）推進攻勢，而這憑藉的不僅是烏克蘭、也是盟友夥伴的勇氣，因為他們放鬆對烏克蘭使用西方武器的限制。

以美國為主的相關國家近期公開明確允許烏克蘭運用西方武器對抗接近烏俄邊界的俄軍。澤倫斯基指出，這不僅未如外界曾擔憂的導致局勢升高，反而成功阻撓俄方擴大戰線，俄羅斯總統普亭（VladimirPutin）也未能有效回應。

即便烏克蘭一家大型兒童醫院近日遭俄羅斯飛彈攻擊，澤倫斯基說，這不過是俄羅斯在這場戰爭展現的諸多邪惡之一。

他呼籲西方各國展現符合現實需求的勇氣，烏克蘭的空防越強大，普亭就越無助；烏克蘭使用西方武器的限制越少，俄羅斯就越可能尋求和平。

澤倫斯基說，俄羅斯本土軍事設施，無論是機場或飛彈發射地點，都必須被摧毀，以削弱俄方繼續作戰的能力。

由於對西方武器的運用涉及跨國生產合作和使用許可，牽涉不同國家領導層的政治意志與決策，澤倫斯基敦促各國展現足夠強大的集體意志，以儘速達成各界期盼的和平。

他特別點名美國、英國、法國、德國和波蘭，強調相關國家的勇氣可以對和平發揮關鍵影響力。

澤倫斯基並劍指匈牙利，以不點名的方式暗批近日訪問俄羅斯和中國的匈牙利總理奧班（Viktor Orbán），暗指奧班不是真正強大的領導人。奧班也出席EPC峰會。

匈牙利7月接任歐盟輪值主席國，奧班隨後卻在未取得歐盟內部共識的情況下，突然訪問俄、中，並發表與歐盟立場相左的俄烏「促和」言論。在接著登場的北大西洋公約組織（NATO）華府峰會，領袖宣言定調中國是俄羅斯侵烏戰爭的「關鍵助力者」。

澤倫斯基今天說，歐洲至今仍能維持聯合一致，這意味普亭已錯失他的首要目標之一：在歐洲製造分化。

澤倫斯基話鋒一轉指出，若歐洲有人企圖在他人背後、以他人為代價，尋求「解決問題」，或者有人想造訪「戰爭首都（莫斯科）」，在那裡做出違反集體共同利益的承諾、或犧牲烏克蘭或其他國家，那麼歐盟和北約大可不必考慮此人，並可在此人缺席的情況下，商討許多議題。

澤倫斯基並預告，繼6月在瑞士舉行的第一輪會議後，烏克蘭擬再度舉辦和平峰會。

歐洲政治共同體（EPC）由法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於2022年俄羅斯全面侵略烏克蘭後發起，是廣納歐盟（EU）與非歐盟成員國的區域對話平台，原則上每半年召開一次峰會，主辦權不限於歐盟成員國。

EPC峰會形式相當自由有彈性，不以發布共同宣言或其他具約束力的文件為目標，因此遭部分人士批評為「清談俱樂部」，另一些人則肯定正是因為EPC峰會提供充分彈性，各國有空間較坦率討論共同關切的議題。

由英國主辦、為期一天的EPC峰會在英格蘭東南部牛津郡（Oxfordshire）布連能宮（Blenheim Palace）舉行。布連能宮是第二次世界大戰期間領導英國對抗侵略、捍衛歐洲安全的前首相邱吉爾（Winston Churchill）的出生地。

延續前例，此次峰會同樣以「安全」為主軸，重點議題包括烏克蘭情勢、非法移民、能源、保衛民主。除了有超過45位歐洲國家領導人，北約、歐洲理事會（Council of Europe）也首次有高階代表與會，包括北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。國王查理三世（Charles III，或譯查爾斯三世）將宴請與會貴賓。

英國軍援烏克蘭「暴風之影」（Storm Shadow）長程巡弋飛彈。儘管英國政府歷任官員曾表示，如何運用英方提供的武器，應交由烏克蘭基於自我防衛需求，自行決定，澤倫斯基近日指出已與施凱爾討論如何運用「暴風之影」打擊俄羅斯本土，仍引發熱議。

英國政府一名發言人近日回應中央社詢問表示，英國對「暴風之影」的運用方式立場不變，並持續提供軍援，以協助烏克蘭自我防衛。根據聯合國憲章第51條，烏克蘭有權自衛；英方不評論實際操作細節。