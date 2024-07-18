北約秘書長：9月在德國設指揮部 持續援助烏克蘭

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天表示，北約將在德國設立負責對烏克蘭提供安全援助的指揮部，將從9月起開始運作。

路透社報導，史托騰柏格抵達此間準備參加歐洲政治共同體（European Political Community）第4次峰會時表示：「北約各國已經同意成立指揮部，負責協調與提供對烏克蘭的安全援助與軍事訓練。」

史托騰柏格說：「這個指揮部將在9月時開始投入運作，將會有700名人員駐紮於德國…此機構將為烏克蘭提供支持與安全援助，同時能協調北約各國的投入。」

史托騰柏格曾於10日在美國華府舉行的北約峰會上強調，烏克蘭不會立即加入北約，但他堅稱這一定會在俄烏戰爭結束後進行，以確保俄羅斯永遠不會再攻擊烏克蘭。

他談到北約整體援助時表示：「我們這麼做並不是想延長戰爭，而是想儘快結束戰爭。」