戰火未歇 烏克蘭渡輪公司延後喬治亞船班復航
根據烏克蘭渡輪公司Ukrferry船班時刻表，往返喬治亞的船班延後復航，此船班自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來就已停擺。
路透社報導，Ukrferry上月表示，該公司計畫7月9日恢復從黑海（Black Sea）港口切爾諾莫斯克（Chornomorsk）出發的船班服務，預計7月12日抵達喬治亞。
根據目前的時刻表，此船班時間已延至7月24號，公司對此並無說明。
此船班自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來就停擺。一旦復航，基輔可望取得直接進入高加索（Caucasus）及中亞（Central Asia）地區市場的管道。
除載運乘客外，渡輪還可運送各種商品，包括卡車、汽車和列車車廂等。
根據Ukrferry公布的航行路線圖，渡輪將繞過遭俄羅斯占領的克里米亞半島（Crimea peninsula）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言