戰火未歇 烏克蘭渡輪公司延後喬治亞船班復航

根據烏克蘭渡輪公司Ukrferry船班時刻表，往返喬治亞的船班延後復航，此船班自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來就已停擺。

路透社報導，Ukrferry上月表示，該公司計畫7月9日恢復從黑海（Black Sea）港口切爾諾莫斯克（Chornomorsk）出發的船班服務，預計7月12日抵達喬治亞。

根據目前的時刻表，此船班時間已延至7月24號，公司對此並無說明。

此船班自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來就停擺。一旦復航，基輔可望取得直接進入高加索（Caucasus）及中亞（Central Asia）地區市場的管道。

除載運乘客外，渡輪還可運送各種商品，包括卡車、汽車和列車車廂等。

根據Ukrferry公布的航行路線圖，渡輪將繞過遭俄羅斯占領的克里米亞半島（Crimea peninsula）。