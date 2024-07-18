德國擬將援烏預算砍半 川普或重返白宮添隱憂

儘管人們擔心美國共和黨籍總統候選人川普一旦重返白宮，美國對基輔當局的支持可能會減少，德國仍計劃將明年提供給烏克蘭的軍事援助金額砍半。

根據路透社所見的2025年度預算草案，德國2025年對烏克蘭的援助金額將從2024年的約80億歐元（約新台幣2845億元）削減至40億歐元。

七大工業國集團（G7）領袖6月達成共識，將動用俄羅斯遭凍結資產所獲得的利息，向烏克蘭提供500億美元貸款。德國希望烏克蘭能利用這筆貸款來滿足大部分的軍事需求，且分配給軍備的專用資金不會全部動用到。

德國財政部長林德納（Christian Lindner）今天在記者會上表示：「受益於歐洲的工具和G7的貸款，烏克蘭的資金在可預見的未來受到保障。」

華府正在推動「提前發放」貸款，以便現在就一次性向烏克蘭提供大筆貸款。

官員表示，歐洲聯盟（EU）領袖同意這個想法，部分原因是一旦川普重返白宮，這麼做可以降低烏克蘭資金短缺的可能。

川普本週欽點聯邦參議員范斯（J.D. Vance）擔任競選副手，在歐洲各地敲響警鐘；范斯反對向烏克蘭提供軍援，並警告說歐洲在捍衛歐陸方面必須減少對美國的依賴。

川普曾表示他不會保護未能達到北大西洋公約組織（NATO）國防開支目標的國家，甚至會鼓勵俄羅斯攻擊這些國家，這番言論受到西方官員嚴厲抨擊。

德國因為屢屢未能達到北約的國防支出占國內生產毛額（GDP）2%目標而受到批評。

另一方面，德國武裝部隊的軍備庫存已因數十年的投資不足而減少，向基輔供應武器又進一步耗盡庫存。

柏林當局迄今已向基輔捐出3套愛國者防空系統，比其他任何國家還多，也使得德國自家愛國者系統數量減至9套。

德國由中左翼社會民主黨、親商的自由民主黨和提倡生態永續的綠黨組成的脆弱執政聯盟一直努力遵守北約支出目標，因為德國自行制定的規則限制了他們可以承擔的國家借貸金額。

儘管將削減軍援烏克蘭的規模，但德國仍將遵守北約2025年國防開支占GDP 2%的目標，總計為753億歐元。