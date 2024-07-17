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上周才提「大規模交換」…傳在阿聯協助下 俄、烏將交換90名戰俘

中央社／ 17日國際綜合外電報導
根據彭博引述知情消息人士，在阿拉伯聯合大公國協助下，俄羅斯和烏克蘭今天將交換90名戰俘。圖為烏克蘭頓內茨克地區巴赫穆特附近前線的俄羅斯陣地，一名軍官用一輛皮卡向俄羅斯陣地發射火箭。美聯社
根據彭博引述知情消息人士，在阿拉伯聯合大公國協助下，俄羅斯和烏克蘭今天將交換90名戰俘。圖為烏克蘭頓內茨克地區巴赫穆特附近前線的俄羅斯陣地，一名軍官用一輛皮卡向俄羅斯陣地發射火箭。美聯社

路透社報導，根據彭博引述知情消息人士，在阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）協助下，俄羅斯烏克蘭今天將交換90名戰俘。路透社無法獨立核實這項說法。

先前負責交換戰俘事宜的俄羅斯和烏克蘭官員，並未立即回應路透社的置評請求。

根據上週烏克蘭媒體報導，烏克蘭人權監察員魯賓內茲（Dmytro Lubinets）當時表示，烏克蘭政府正在阿拉伯聯合大公國的幫助下，計劃和俄羅斯大規模交換戰俘。

自從俄羅斯全面入侵烏克蘭，長達27個月戰爭期間，俄烏兩國已數次交換戰俘。

最近一次的戰俘交換是在6月，同樣由阿拉伯聯合大公國協助，當時兩國各交出了90名戰俘。

人權 俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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