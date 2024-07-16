澤倫斯基盼11月再舉行和平峰會 稱俄代表應參加

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，希望能在11月備妥計畫，讓基輔就他的烏克蘭和平願景舉行第2次國際峰會，而俄羅斯代表也應與會。

烏克蘭上月在瑞士接待92國代表團舉行首場和平峰會，推動其和平藍圖。2022年2月全面入侵烏克蘭的俄羅斯並未獲邀，還說那場峰會無望成功。

路透社報導，澤倫斯基在基輔舉行的記者會上表示：「我設定了目標，也就是11月我們將擬妥一個完全準備好的計畫。我認為俄羅斯代表應該出席第2次峰會。」

他是在上週訪問華盛頓參加北大西洋公約組織（NATO）峰會回國後，做出上述宣布。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，美國官員在峰會期間討論了與澤倫斯基可能進行的外交談判，但和平會談是烏克蘭做出的決定。

米勒在記者會上表示：「我們一直支持在烏克蘭準備好時進行外交，但我們永遠都不知道克里姆林宮是否已經準備好進行實際外交。」

烏克蘭官員先前表示，可能邀請俄羅斯代表參加後續峰會。