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援烏武器頻失靈 美議員籲白宮曝俄中是否分享戰術

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國國會一個跨黨派的委員會今天敦促白宮，揭露有關俄羅斯是否與中國分享如何削弱烏克蘭在戰場上使用美國武器效果等見解的細節。

根據路透社所見，美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會在致白宮國家安全顧問蘇利文（JakeSullivan）的信中警告，俄羅斯削弱部分美國武器系統的戰術「很可能會擴散」到中國，包括俄羅斯針對美國精確導引彈藥的電子戰反制措施。

美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（JohnMoolenaar）和民主黨首席議員克利什納穆希（RajaKrishnamoorthi）寫道：「我們應該預期並在這般假設下確實展開行動，也就是俄羅斯正在向中華人民共和國傳遞有關美國和其盟國武器系統的漏洞或如何與其對抗的資訊。」

這些國會議員援引的媒體和智庫報告稱，中國對俄羅斯軍事工業的支持，加上「俄羅斯適應（戰場）的程度令人震驚」，削弱了幾種未具體說明的美國武器系統有效性。

他們要求蘇利文評估俄羅斯削弱和對抗美國在烏克蘭部署武器的能力、俄羅斯與中國分享「經驗教訓」的程度，以及中國模仿俄羅斯軍事創新的努力。

白宮國家安全會議（National Security Council）並未立即回應置評要求。

美國一直是烏克蘭最大軍事援助國，自2022年俄羅斯揮軍入侵烏克蘭以來，美國已提供超過500億美元的軍事援助。

美國本月11日宣布增援烏克蘭2.25億美元的新安全計畫，其中包括愛國者（Patriot）飛彈系統和更多高機動性多管火箭系統彈藥等。

俄羅斯克里姆林宮表示，美國運往戰場的武器，包括陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）長程飛彈和艾布蘭（Abrams）戰車，都無法改變戰場局勢，因為俄羅斯武裝部隊正不斷適應新型武器。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭 白宮

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