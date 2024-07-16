川普可能重返白宮 澤倫斯基聲稱並不擔心

俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭已經持續將近2年半時間，烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他並不擔心美國前總統川普再次入主白宮。川普曾聲稱若他重返白宮，可迅速結束俄烏戰爭。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於烏克蘭首都基輔舉行的記者會指出：「我認為，如果川普（Donald Trump）成為總統，我們會共同努力。我對此並不擔心。」

即將獲共和黨提名競選美國總統的川普曾說，如果今年11月再度贏得總統大選，他很快就會結束俄烏戰爭。但基輔當局擔心，這意味著烏克蘭將被迫處於弱勢的地位跟俄羅斯進行和談。

澤倫斯基提到，他最近前往美國參加北大西洋公約組織（NATO）峰會，期間會晤共和黨籍的州長，並獲得了共和黨的支持。

澤倫斯基告訴記者：「有些鷹派人士的意思更為右翼或更加激進。但我想告訴你們，共和黨的大多數人支持烏克蘭以及烏克蘭人民。」

川普上個月與美國現任總統拜登（Joe Biden）進行電視辯論，當時宣稱若他重返白宮，會在2025年1月就職總統之前「解決」烏克蘭的衝突。