俄羅斯聲稱在俄西邊境擊落22架烏軍無人機

俄羅斯國防部今天表示，俄軍過去一整夜在俄羅斯西部和克里米亞（Crimea）上空擊落22架烏克蘭無人機。

法新社報導，俄國國防部在社群媒體Telegram上發文說：「過去一整夜，執勤中的防空系統已攔截摧毀22架無人航空載具（Unmanned Aerial Vehicle,UAV）。」

15架無人機在俄國邊境的布揚斯克州（Bryansk）上空被打下，另有6架在克里米亞空域被摧毀，1架在利佩茨克州（Lipetsk）上空被擊落。

此外，庫斯克州（Kursk）州長表明州內通報有3架烏軍無人機被擊落。

今年，烏克蘭已逐漸加重對俄羅斯領土的攻擊，目標鎖定其所謂「為俄軍提供燃料」的能源基地，以及位於烏克蘭邊界另一側的俄國城鎮和村莊。

自2022年2月俄烏戰爭爆發以來，雙方都大規模地使用無人機，包含飛行距離可達數百公里的大型自殺式無人機。