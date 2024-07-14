數百巴黎人遊行 悼念俄烏戰爭陣亡烏運動員

數以百計民眾今天在法國巴黎市中心遊行，悼念在與俄羅斯的戰爭中喪生的烏克蘭運動員，這些運動員原本有機會參加巴黎奧運。

法新社報導，示威者揮舞旗幟，穿著印有在俄烏戰爭中陣亡的頂尖運動員照片的T恤，呼籲禁止俄羅斯和白俄羅斯運動員參加7月26日開幕的巴黎奧運。

在法烏克蘭人聯盟（Union of Ukrainians in France）副主席科古蒂亞克（Volodymyr Kogutyak）表示：「看到或多或少公開支持蒲亭政權的俄羅斯和白俄羅斯運動員，對我們來說會很難過，即使他們的旗幟會是白色的。」

他告訴法新社：「這對我們來說是最悲傷的事，在體育事業上嶄露頭角的烏克蘭運動員已經去世，沒辦法參加奧運，一些支持兇手的人卻會參加。」

主辦單位表示，自2022年2月俄羅斯攻擊以來，已有約 450名烏克蘭頂尖運動員在戰場上喪生。

其中包括拳擊手、2018年青奧銀牌得主哈利尼切夫（Maksym Halinichev），他加入烏克蘭軍隊並於2023年在前線犧牲。

其他罹難者包括射擊選手比德尼亞克（IvanBidnyak）和基希托夫（Yehor Kihitov）、柔道冠軍胡倫科夫（Stanislav Hulenkov）、舉重運動員皮列申科（Oleksandr Pielieshenko），還有與夫婿以及18個月大孩子一起被俄羅斯飛彈炸死的體操教練伊納滕科（Anastasia Ihnatenko）。

現居法國的33歲烏克蘭建築師兼藝術家克魯什科夫斯卡 （Olga Krushkovska）說：「我們希望世界了解俄羅斯是恐怖分子。」

她在遊行中告訴法新社：「這種情況對我、我的孩子、我的家人和我們的國家來說非常痛苦。我們希望世界抵制任何與俄羅斯有關的事，尤其是奧運。」

同樣參與遊行、剛拿到碩士學位的季申科（RomanTyshchenko）表示，想到死去的烏克蘭運動員就覺得「憤怒」，但這位28歲的年輕人說，他不喜歡區分運動員和所有被殺的人。

「我對人死去感到憤怒，我覺得國外的人們並不總是明白戰爭仍在發生。」

烏克蘭預計派出100多名運動員參加巴黎奧運。