烏克蘭東北部遭俄軍飛彈雙擊 釀2死、20餘傷
烏克蘭官員表示，俄羅斯軍隊今天對烏國第2大城市哈爾科夫附近小鎮發動飛彈「雙擊」，造成2人死亡，其中包括1名緊急服務官員和1名警察。
路透社報導，多名官員還說，俄羅斯對烏國東南部頓內茨克（Donetsk）地區的攻擊造成2人喪生。
「雙擊」（double tap）意指空襲或砲擊後迅速再對原址進行第2次攻擊，第2枚飛彈通常會擊中現場的救援人員。
檢察官表示，下午的飛彈攻擊目標鎖定哈爾科夫（Kharkiv）西南方的布迪（Budy）火車站。救援隊抵達後，第2枚飛彈又擊中該地區。這波攻擊造成23人受傷。
烏國內政部長克利孟科（Ihor Klymenko）表示，哈爾科夫地區緊急服務部門負責人以及快速反應部隊的1名警察被殺。傷者則包括3名急救人員、1名警察和約20名平民。
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