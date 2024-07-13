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開戰至今最嚴重！開闢新戰線＋維持前線推進 俄軍2個月死傷恐逾7萬人
政治新聞網站Politico報導，英國國防部12日表示，俄軍可能面臨自2022年2月入侵烏克蘭以來最高戰損率，僅今年5、6月可能就有共超過7萬名官兵死傷。
英國國防部指出，俄軍戰損增加可能和在烏國東北部哈爾科夫州開闢新戰線，同時又要在烏國東部和南部長達1000公里的前線維持相同壓迫力有關。他們聲明表示：「儘管俄軍的新方法增加了前線壓力，但因為烏國有效防禦和俄軍訓練不足，降低俄軍利用各種戰術取勝的能力。」
英國國防部預測，隨著俄軍試圖以大規模兵力擊垮烏克蘭陣地，俄軍傷亡率在未來兩個月可能持續維持在每天平均死傷千名官兵。俄軍一直在烏東頓內次克州緩慢推進，付出巨大代價。
烏克蘭沒有公開其戰損確切數據。但烏國總統澤倫斯基上月接受美國「費城詢問報」（The Philadelphia Inquirer）訪問時說，前線烏軍和俄軍的比例是1比6。
俄國政府也沒有透露他們在烏克蘭戰爭的損失。但「經濟學人」雜誌上周報導指出，截至今年6月中，俄軍已有46萬2000名至72萬8000名官兵失去戰力。這項數據比俄國2022年2月所預估參與侵烏的官兵人數還多。
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