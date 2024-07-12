快訊

林士傑遭槍殺案新進展！警在高雄仁武逮捕1男子 疑似口罩男落網

立院三讀打詐專法 詐騙刑責最重12年罰3億、網路平台可封網

聽新聞
test
0:00 / 0:00

烏接受和平協議條件能結束戰爭？俄前總統承認：會給烏國致命一擊

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
俄羅斯前總統、現任國家安全委員會副主席麥維德夫。美聯社
俄羅斯前總統、現任國家安全委員會副主席麥維德夫。美聯社

英國天空新聞報導，俄羅斯前總統、現任國家安全委員會副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）承認，即使烏克蘭接受克里姆林宮所謂的和平協議，俄方仍會持續其軍事行動以「粉碎」烏國。總統普亭先前曾提出，若烏國撤出俄軍佔領的札波羅熱、赫松、頓內次克和盧甘斯克地區，並放棄加入北約（NATO）的計畫，俄國願意「明天」就開始進行和平談判。烏國和其盟友都認為這很荒謬。

麥維德夫表示，若烏國放棄其東部大部分領土，俄國將會「給烏國致命一擊」（drive a long steel nail into the coffin of Ukraine）。

麥維德夫在社群媒體「紙飛機」（Telegram）頻道說：「如果烏克蘭真的接受條件了呢？這不會是俄國軍事行動的結束。即使是簽了文件並接受戰敗，激進分子殘黨重新集結力量後，遲早會在俄國的西方敵人的鼓勵下重新掌權。之後，最終粉碎這個卑劣之物（reptile）的時刻就來了。要給這個班德拉的準國家致命一擊。要摧毀他剩餘的血腥遺產，並讓剩下的土地重返俄國懷抱。」

麥維德夫所說的班德拉指的是二次大戰時代的極右派烏克蘭民族主義者班德拉（Stepan Bandera）。俄國的宣傳常試圖將現代的烏國描繪成同情納粹，為其全面侵烏提供正當理由。

俄烏戰爭 俄羅斯 普亭 烏克蘭

延伸閱讀

賴總統盼美光持續擴大在台研發量能 共享 AI 商機

賴清德總統晤美光訪問團 承諾穩定供電

北約捲入俄烏戰爭 土耳其總統厄多安警告：不應與俄發生衝突

紐時社論矛頭轉向川普：他讓人打冷顫 不適任總統

相關新聞

烏接受和平協議條件能結束戰爭？俄前總統承認：會給烏國致命一擊

英國天空新聞報導，俄羅斯前總統、現任國家安全委員會副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）承認，即使烏克蘭接受克...

F-16戰機的問題跟M1戰車一樣 澤倫斯基認可能不足以產生影響

美國國務卿布林肯日前宣布，西方轉讓給烏克蘭的第一批F-16戰機正在路上，將於今夏在烏國天空飛翔。但烏克蘭總統澤倫斯基表示...

F-16戰機交付烏軍能解決空防弱點？華府智庫：有幫助但非萬靈丹

西方援助的F-16戰機即將交付烏克蘭，是對此爭取已久的烏克蘭總統澤倫斯基一項勝利，然而F-16戰機並非烏軍解決空防弱點的...

北約捲入俄烏戰爭 土耳其總統厄多安警告：不應與俄發生衝突

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天在旨在支持烏克蘭的北約峰會上警告北約和俄羅斯不要發生衝突...

聯大通過決議！要求俄立即撤離烏最大核電廠 歸還烏當局掌控權

聯合國大會今天通過決議，要求俄羅斯立即從烏克蘭南部札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠撤除軍隊與未經許可的人員，並...

俄暗殺計畫曝光 美德聯手救德國軍火CEO

五名美歐官員透露，俄羅斯正針對歐洲各地支持烏克蘭的軍火公司高層，策畫一系列暗殺行動，目標之一的德國軍火商萊茵金屬公司(R...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。