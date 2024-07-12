北約捲入俄烏戰爭 土耳其總統厄多安警告：不應與俄發生衝突

土耳其總統厄多安（Erdogan，或譯艾爾段）今天在旨在支持烏克蘭的北約峰會上警告北約和俄羅斯不要發生衝突，並表示外交手段也必須是選項之一。

法新社報導，北大西洋公約組織（NATO）在美國華府舉行75週年峰會，並宣布包括向烏克蘭提供F16戰機、美國將在德國部署長程飛彈等計畫。俄羅斯認為這是來自北約「非常嚴重的威脅」，警告將有所回應。

峰會結束後厄多安在記者會上表示：「我在此坦誠地分享我的看法，北約絕不應該被允許參與烏克蘭戰事。」

厄多安說，土耳其支持「烏克蘭領土完整性與主權」。土耳其是少數未加入對俄制裁的北約會員國之一。

他說：「我也強調，不應該排除外交途徑。談判不一定代表投降。」

美國共和黨總統候選人川普曾表示，若他在11月大選打敗現任總統拜登，將會強硬解決烏克蘭問題。川普在上一任期中，與厄多安建立了親近但複雜的關係。

拜登利用此次峰會集結西方盟友，透過持續提供武器捍衛烏克蘭，也承諾為基輔加入北約鋪路，此一前景對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）而言猶如心頭之刺。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在俄國媒體刊登的評論中指出，北約現在已是「全面捲入對烏衝突」。