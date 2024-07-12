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北約捲入俄烏戰爭 土耳其總統厄多安警告：不應與俄發生衝突

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
土耳其總統厄多安在支持烏克蘭的北約峰會上警告，北約和俄羅斯不要發生衝突。 美聯社
土耳其總統厄多安在支持烏克蘭的北約峰會上警告，北約和俄羅斯不要發生衝突。 美聯社

土耳其總統厄多安（Erdogan，或譯艾爾段）今天在旨在支持烏克蘭北約峰會上警告北約和俄羅斯不要發生衝突，並表示外交手段也必須是選項之一。

法新社報導，北大西洋公約組織（NATO）在美國華府舉行75週年峰會，並宣布包括向烏克蘭提供F16戰機、美國將在德國部署長程飛彈等計畫。俄羅斯認為這是來自北約「非常嚴重的威脅」，警告將有所回應。

峰會結束後厄多安在記者會上表示：「我在此坦誠地分享我的看法，北約絕不應該被允許參與烏克蘭戰事。」

厄多安說，土耳其支持「烏克蘭領土完整性與主權」。土耳其是少數未加入對俄制裁的北約會員國之一。

他說：「我也強調，不應該排除外交途徑。談判不一定代表投降。」

美國共和黨總統候選人川普曾表示，若他在11月大選打敗現任總統拜登，將會強硬解決烏克蘭問題。川普在上一任期中，與厄多安建立了親近但複雜的關係。

拜登利用此次峰會集結西方盟友，透過持續提供武器捍衛烏克蘭，也承諾為基輔加入北約鋪路，此一前景對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）而言猶如心頭之刺。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在俄國媒體刊登的評論中指出，北約現在已是「全面捲入對烏衝突」。

俄烏戰爭 俄羅斯 北約 厄多安 土耳其 烏克蘭

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