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澳紐參與北約峰會 再對烏克蘭軍援

中央社／ 雪梨12日專電

澳洲與紐西蘭在參與北約（NATO）峰會期間，分別宣佈對烏克蘭新的軍事援助計畫，澳洲將提供烏克蘭的2.5億澳元（約新台幣54.8億元）軍事援助，紐西蘭也再支出1600萬紐元（約新台幣3.1億元）。

澳洲副總理兼任國防部長馬勒斯（Richard Marles）參與北大西洋公約組織（NATO）峰會期間，昨會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）及其他印太四國（IP4）日本、韓國、紐西蘭領袖。

馬勒斯重申對烏克蘭支持，及新一項對烏克蘭高達2.5億澳元的軍事援助，包括防空導彈、對空武器、反坦克武器、彈藥等。他並在訪問美國華府期間，與其他合作夥伴共同簽署一份針對烏克蘭的無人機聯盟之備忘錄。

「澳洲自豪能與合作夥伴一起參與歷史性的北約峰會，展示澳洲對烏克蘭政府堅定承諾」，馬勒斯表示。

俄羅斯入侵烏克蘭以來，澳洲艾班尼斯政府（Anthony Albanese）對烏克蘭的軍援已超過11億澳元，總援助超過13億澳元。

此外，紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）10日也宣布對烏克蘭再提供1600萬紐元支持，包括600萬紐元軍事援助、1000萬紐元人道援助，支持烏克蘭抵禦俄羅斯的非法侵害。

紐國提供600萬紐元軍援部分，200萬紐元用於支持烏克蘭軍事醫療，400萬紐元提供英國及拉脫維亞（Latvia）主導的烏克蘭無人機聯盟（DroneCoalition）。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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