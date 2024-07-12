烏克蘭：取消攻俄武器限制 才能「改變局勢」

烏克蘭今天敦促北大西洋公約組織（NATO）盟邦，取消烏克蘭對俄羅斯境內目標使用遠程武器的限制，表示這將在俄烏戰爭中「改變局勢」。

路透社報導，北約成員國昨天在華盛頓峰會上發表支持烏克蘭的聲明，承諾提供更多援助，並支持烏克蘭走上加入北約「不可逆轉的道路」。

北約32國在華盛頓舉行為期3天的峰會，會後北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在記者會上表示：「在這次峰會上，我們正在扭轉局面，為烏克蘭的勝利奠定基礎。」

「今天，我們向莫斯科發出團結和決心的強烈訊息，也就是暴力和恐嚇不會帶來好處，烏克蘭現在可以長期依賴北約。」

在峰會的最後一場活動中，美國總統拜登今天誤把烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稱為俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），但隨後糾正自己。

澤倫斯基稍早呼籲盟邦繼續一同支持烏克蘭，並表示必須迅速提供新的援助。他說：「如果我們想要贏，如果我們想要戰勝，拯救我們的國家並保衛它，我們需要取消所有限制。」

烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andryi Yermak）在一個公共論壇曾表示，俄羅斯在武器使用上沒有任何限制，如果烏克蘭盟邦能夠取消對所提供武器的所有使用限制，那將會「真正改變局勢」。