布林肯：F-16今夏會在烏克蘭飛行

美國國務卿布林肯十日在北約會議的公共論壇表示，Ｆ─16戰機正運往烏克蘭，「這些飛機在今年夏天就會在烏克蘭天空飛行」；此外，美國與德國聯合聲明，將在後年於德國做部署長程飛彈的準備，提升歐洲綜合嚇阻能力。

在華府舉行的北約峰會發表華盛頓宣言指出，俄羅斯對烏克蘭的侵略已破壞歐洲與大西洋地區的和平和穩定，並重創全球安全；俄羅斯依然是北約安全的最重大且直接的威脅。

宣言提到，為持續協助烏克蘭對抗俄羅斯侵略，北約承諾明年至少提供四百億歐元援助烏克蘭；此外，建立「北約對烏克蘭安全協助與訓練」（ＮＳＡＴＵ），來協調盟友和夥伴援助烏克蘭的武器和軍事訓練；宣言指出，北約支持烏克蘭自我防衛，北約不會讓自己成為衝突的一方。

美國、丹麥與荷蘭將聯合提供烏克蘭Ｆ─16戰機，數量在安全考量下保密，布林肯表示，這些戰機今年夏天就會在烏克蘭天空飛行，確保烏克蘭可以持續有效捍衛自己，抵禦俄羅斯侵略。

此外，比利時與挪威承諾要支援烏克蘭更多戰機。

美德十日聯合聲明，美國將於後年在德國開始做部署長程飛彈的準備，作為未來長期部署的一部分工作；當部署完成，將包含ＳＭ─６、戰斧巡弋飛彈以及開發中的極音速武器，射程將大大超越歐洲現有的陸基飛彈，透過運用這些軍力，展示美國對北約的承諾，也有助歐洲的綜合嚇阻能力。

路透分析，這是冷戰以來，美國在德國部署美國最強大的武器，是給俄羅斯總統普亭的明確警告。

北約峰會除了聚焦俄烏戰爭，也談中國大陸對俄羅斯的支持，以及歐洲和印太戰區的連結。

美國國防部長奧斯丁表示，各國都為中國大陸支持俄羅斯總統普亭侵略烏克蘭感到不安，正是這點凸顯了歐洲與印太區域的安全息息相關，美國會持續與國際夥伴深化連結，特別是印太地區。

北約秘書長史托騰柏格表示，北約是區域聯盟，不會成為全球的北約，但是需要與亞太和全球夥伴共同面對全球挑戰，包含恐怖主義、網路安全和中國大陸對歐洲安全的挑戰，這是接下來北約峰會非常重要的議題。