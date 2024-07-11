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控北約涉入俄烏戰爭 俄羅斯規劃因應措施：反制非常嚴重威脅

中央社／ 莫斯科11日綜合外電報導
俄羅斯媒體引述克里姆林宮發言人培思科夫的話說，北大西洋公約組織全面涉入俄烏戰爭，並說俄國正規畫「因應措施」，以反制來自北約「非常嚴重的威脅」。圖／路透社
俄羅斯媒體引述克里姆林宮發言人培思科夫的話說，北大西洋公約組織全面涉入俄烏戰爭，並說俄國正規畫「因應措施」，以反制來自北約「非常嚴重的威脅」。圖／路透社

俄羅斯媒體引述克里姆林宮發言人培思科夫的話說，北大西洋公約組織全面涉入俄烏戰爭，並說俄國正規畫「因應措施」，以反制來自北約「非常嚴重的威脅」。

法新社報導，培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，西方國家的軍事同盟北約（NATO）如今「全面涉入烏克蘭衝突」。

另據路透社報導，培斯科夫向俄羅斯媒體簡報北約本週華府峰會的結論並答覆記者提問表示：「北約組織再次非常明確確認它的本質，它是在對峙年代建構的同盟，目的就是維持對峙。」

他說，結果就是「歐陸的緊張節節升高」，並說北約的軍事設施日益迫近俄國，克里姆林宮正密切注意。

培斯科夫表示：「我們注意到北約拍板在黑海（Black Sea）（沿岸）多個城市打造個別的物流中心，在歐洲設立更多設施，事實上我們看到北約的軍事基礎設施，正持續並逐漸朝我們邊界逼近。」

他說：「這迫使我們非常深入分析（北約峰會）討論所做的決定，這是對我們國家安全非常嚴重的威脅，所有這一切都使我們必須採取深思熟慮、協調一致和有效的因應措施，以威懾北約，反制北約。」

自從2022年2月俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）派遣數以萬計部隊入侵烏克蘭以來，培斯科夫一直聲稱，莫斯科在烏克蘭採取的「特別軍事行動」，就是要對付西方以及敵對、親西方的烏克蘭政治領導階層，以確保國家安全。

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