北約：波蘭北部防空基地已就緒 可攔截飛彈攻擊

北大西洋公約組織（NATO）今天表示，美軍位於波蘭北部的新防空基地已做好任務準備。新基地是約擴大飛彈防禦體系的一部分，旨在偵測和攔截彈道飛彈攻擊。

路透社報導，北約秘書長史托騰柏格（JensStoltenberg）在華府北約峰會的場邊會議表示，面對彈道飛彈威脅漸增，基地的充足準備是保障跨大西洋地區安全的重要一步。

他表示，「作為防禦聯盟，我們不能無視這個威脅。飛彈防禦在北約集體防禦核心任務中至關重要」，還說彈道飛彈被廣泛用於烏克蘭和中東衝突中。

據北約說法，位於波蘭北部城鎮雷茲科沃（Redzikowo）的這座基地配有「陸基神盾系統」（Aegis Ashore），能夠攔截中短程彈道飛彈。

北約的飛彈防禦體系旨在保護歐洲平民、領土和軍隊免受彈道飛彈攻擊。

其他構成防禦體系的重要關鍵，包括位在羅馬尼亞的第2個陸基神盾系統、駐守在西班牙羅塔港（port ofRota）的美國海軍驅逐艦，以及設於土耳其庫雷吉克鎮（Kurecik）的預警雷達。

北約指出，陸基神盾系統純屬防禦性質。約有200位軍事人員駐紮在波蘭和羅馬尼亞的攔截基地，後者2016年起便在德韋塞盧鎮（Deveselu）投入運作。