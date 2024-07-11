北約印太強化集體韌性 啟動挺烏克蘭、網路旗艦計畫

北約逐步提高與印太連結，日本，南韓、澳洲、紐西蘭連續3年出席北約峰會。白宮今天宣布，北約和印太夥伴將深化合作以建立集體韌性，並啟動新旗艦計畫，聚焦對烏克蘭的支持及強化網路防禦合作。

北大西洋公約組織（NATO）峰會從昨天起在華府舉行3天，連串多邊、雙邊論壇中，關鍵字仍脫不了俄烏戰爭及中國。峰會邀請日本、南韓、澳洲、紐西蘭「印太4國」（Indo-Pacific 4，IP4）與會，南韓總統尹錫悅明天將出席場邊論壇，談印太區域的優先事項。

根據白宮今天上午的聲明，北約及印太夥伴將與歐洲聯盟（EU）及歐洲聯盟執行委員會（EuropeanCommission）舉行會議，討論歐洲-大西洋及印太區域在安全面向深化的連結，包括俄羅斯與北韓之間令人憂心的軍事及經濟關係，以及北京對俄羅斯國防工業基礎的支持。

聲明指出，北約成員國與印太夥伴也將討論對烏克蘭的共同支持、印太夥伴對全球安全持續成長的貢獻，超越地理邊界的網路及假訊息挑戰，以及在面對全球挑戰時繼續合作以建立集體韌性。

白宮表示，北約成員國將與印太夥伴深化合作，啟動4項新旗艦計畫，分別聚焦對烏克蘭的支持、強化網路防禦合作、就假訊息挑戰交換資訊，及透過專家小組進行人工智慧研究。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天在峰會場邊論壇受訪時，再次以連結盟友的外交主軸，強調印太4國與會反映北約與印太所面臨的挑戰及工作領域相連。

他引述日本首相岸田文雄曾提到的「今天的烏克蘭可能是明天的東亞」，表示俄羅斯再次侵略烏克蘭時，日本、南韓、澳洲、紐西蘭站了出來。北約與印太合作夥伴齊聚，代表歐洲、亞洲和美國正打破不合作的隔離狀態，在因應俄羅斯，及以不同的方式應對中國方面更是如此。

布林肯接著拋出數據抨擊北京在俄羅斯對烏克蘭侵略上的援助。

「遺憾的是，我們看到中國雖然未向俄羅斯提供武器發動侵略，卻成為俄羅斯國防工業的主要貢獻者。」

他說，俄羅斯進口的工具機及微電子產品分別有70%及90%來自中國，這使俄國能維持對烏克蘭的侵略。一年半以來，俄羅斯大量充實軍武，包括戰車、飛彈及彈藥等，「這是由中國支持的國防工業產物」。

「中國不能兩者兼得」。布林肯重申，北京不能一邊宣稱支持和平、希望與歐洲關係更好，同時又支持自冷戰結束以來，歐洲安全所面臨最重大的威脅行為。

當主持人問布林肯是否同意美國應該全力因應中國挑戰，讓盟友處理「別的事務」時，布林肯沒有直接回答，而是說美國以國內、外兩種途徑因應中國，包括在國內投資及立法，確保美國微電子及晶片等領域保持領先地位，以及在國外深化夥伴之間應對中國的共識等。