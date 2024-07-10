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烏克蘭：俄軍襲擊烏南地區 造成3人死亡

中央社／ 基輔10日綜合外電報導

烏克蘭當局今天表示，俄羅斯襲擊包含黑海港口敖德薩（Odesa）在內的烏克蘭南部地區，造成3人死亡。

法新社報導，俄羅斯自2022年2月入侵烏克蘭後，每晚都對烏克蘭各大城市發動攻擊。

烏克蘭敖德薩州州長基佩爾（Oleg Kiper）表示：「侵略者襲擊目標是敖德薩州的港口基礎設施，有一名警衛和一名卡車司機在這次攻擊中不幸喪生。」

這2人死亡的確切原因目前不清楚，或是被飛彈直接擊中喪生、或是被掉落的摧毀飛彈殘骸砸中而死亡。

烏克蘭南部軍區司令部表示，俄羅斯朝烏克蘭南部港口敖德薩一共發射了1枚彈道飛彈和4枚導引飛彈，但由於烏軍採取積極反制，俄軍的3枚 Kh-59/Kh-69 飛彈沒有擊中目標。

另外，一名62歲男子在烏克蘭南部城市尼科波（Nikopol）遭俄軍砲擊喪生。

兩天之前，俄軍罕見白天襲擊烏克蘭首都基輔（Kyiv），根據基輔軍政機關最新統計，該次攻擊造成34人死亡。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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