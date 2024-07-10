澤倫斯基籲刻不容緩助烏抗俄 別等美國11月大選出爐

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在北大西洋公約組織（NATO）峰會上表示，全球不能等到11月美國總統大選結果出爐，才出手制止俄羅斯對烏克蘭的進攻。

美聯社報導，澤倫斯基今天在北約峰會發表關鍵演說時表示：「該是時候走出陰霾，做出採取行動的堅定決定，不要等到11月或其他月份來臨。我們必須團結保持堅強、毫不妥協。」距離美國總統大選還有4個月，現任總統拜登在2週前的辯論會上表現不佳，引起不小騷動。

澤倫斯基接著補充，美國總統必須「在捍衛民主上堅不讓步，並在對（俄羅斯總統）普亭與他的小集團前毫不妥協」。

澤倫斯基最新的出訪行程就是到華府參加北約峰會。事實已證明，這位烏克蘭總統長袖善舞，善於運用國際關係來保衛飽受戰爭蹂躪的國家。他曾多次公開勸說，甚至大力抨擊西方世界以取得抵禦俄羅斯所需的軍事援助。

澤倫斯基本週到華府參加北約領袖高峰會，最夢寐以求的是得到西方世界的承諾讓烏克蘭加入北約，但這個期待遙不可及。由於俄烏兩國還在交戰，歐美國家並不願意此刻給予烏克蘭承諾，因為這可能把它們拖入一場更大的戰爭當中。