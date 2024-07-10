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烏克蘭降半旗哀悼 救難人員清理兒童醫院瓦礫

中央社／ 基輔9日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

俄羅斯昨天對烏克蘭發動大規模空襲，摧毀基輔（Kyiv）一家兒童醫院，此舉受到國際譴責。救難人員今天清理現場的碎片瓦礫時，烏克蘭降半旗舉國哀悼一天。

法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，昨天凌晨將近40枚飛彈襲擊多座城鎮，造成數十人罹難。

救難人員使用起重機在奧馬迪特（Okhmatdyt）兒童醫院展開救援的同時，官員宣布首都降半旗以示哀悼，並讓娛樂活動延後舉行。

澤倫斯基說，多個遇襲地點正在進行救援工作，奧馬迪特醫院的病患已轉移至其他機構。

澤倫斯基在夜間演說中表示：「我們會修復奧馬迪特醫院。」

內政部指出，已完成對醫院生還者的搜尋行動，又說有2名罹難者及32名傷者，其中8名兒童被送往醫院治療。

基輔軍方進一步表示：「空襲來臨時，有627名兒童在醫院裡。」

澤倫斯基一直敦促盟國加強烏克蘭防空系統，並矢言到華府參與北大西洋公約組織（NATO）峰會時將再次提出請求。

他在影片聲明中宣布：「我們正在並將會盡一切努力讓俄羅斯恐怖分子失敗。」他還表示，將在峰會上向盟國請求提供更多戰鬥機和額外的安全保障。

歐洲和北美各國政府嚴厲譴責這場攻擊，教宗方濟各（Pope Francis）也對此表達「沉重的悲痛」。

俄羅斯今天也在聯合國安全理事會（UN Security Council）上因針對烏克蘭醫療設備發動「系統性攻擊」而遭受批評。

聯合國主管人道主義事務助理秘書長慕蘇雅（Joyce Msuya）在緊急會議上說：「有意對受保護的醫院發動攻擊是戰爭罪行，必須追究肇事者的責任。」

她進一步表示：「系統性攻擊危害烏克蘭醫療保健和其他民間基礎設施，令人深感擔憂，此次事件是其中一部分。」

俄羅斯目前擔聯合國安全理事會輪值主席國，駐聯合國大使涅班濟亞（Vasily Nebenzya）月初指出，他將對烏克蘭及其西方盟國採取強硬態度。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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