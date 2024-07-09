美官員：俄軍訓練不精 近期難在烏有重大斬獲

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
烏克蘭哈爾科夫州前線附近的烏軍，攝於6月18日。美聯社
烏克蘭哈爾科夫州前線附近的烏軍，攝於6月18日。美聯社

俄烏戰爭鏖戰到第3年，紐約時報9日報導，數名美國官員表示隨著訓練不精的俄羅斯部隊在突破烏克蘭防線上陷入苦戰，加上烏軍現在受到西方彈藥增援，俄國在未來數個月大概不能在烏取得重大領土斬獲。

因討論事項涉及機密而要求匿名的美國官員並向紐時說，若美國對俄、烏的政策改變，他們的預測可能失準，也承認若俄國做出重大戰略轉變，如擴大軍隊徵集和培訓計畫，俄軍仍可能有重要進展。

報導指出，俄軍在春季和初夏試圖在烏東城市哈爾科夫周邊攻占領土，於烏東重啟一波進軍，希望在奪得阿夫迪夫卡後乘勝追擊。但俄國此波進軍已蒙受數千人傷亡，獲得領土卻極少。俄軍的問題反映數月來一度有利俄國的戰局動態發生重大轉變；俄方雖持續造成傷害，但其進軍遭烏軍強化的戰線拖慢。

外交政策智庫卡內基基金會俄國及歐亞高級研究員、近期曾訪問烏克蘭的考夫曼說，烏軍戰力仍被分散，未來幾個月戰況艱困，但俄軍現在不太可能有重大突破。

值此北約組織會員國領袖本周聚首華府，出席組織創立75周年的峰會，預期會對烏承諾新的經費，並宣布協調武器運交的相關計畫，還預料強化對基輔承諾烏克蘭有朝一日會成為北約正式盟國。

但烏克蘭能否在俄軍長程攻擊中，保持好電路網等基礎建設運作，引發外界真切憂慮。而最大的未知數或許是11月初美國總統大選後，華府對烏政策會如何。

另一方面，儘管俄軍不太能再豪奪大片烏克蘭領土，基輔從俄軍收回更多失土的可能性也正縮減。在美國顧問鼓勵下，烏克蘭聚焦鞏固防禦並深入打擊俄軍戰線後方。有分析家認為，過去18個月來可見俄、烏都不具有顯著動搖戰線的能力。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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