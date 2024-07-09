瑞士響應歐盟 擴大制裁俄羅斯逾百個人實體

中央社／ 蘇黎世9日綜合外電報導

瑞士政府今天宣布擴大對俄羅斯制裁，納入歐洲聯盟（EuropeanUnion）為因應俄國持續攻擊烏克蘭，近日對俄實施的額外制裁措施。

路透社報導，瑞士經濟部發布聲明表示，有鑒於歐盟6月24日通過對俄羅斯第14輪制裁，瑞士將在其管轄範圍內再對69名個人及86個實體實施制裁。

聲明指出，制裁對象主要是「商人、宣傳人員、武裝部隊成員及司法人員、負責強迫驅離與移送烏克蘭兒童的人」，以及俄羅斯聯邦安全局（FSB）成員。

瑞士的聲明補充道，新近被制裁的實體，包含營運活動涉入俄羅斯國防產業的企業，還有涉及規避制裁的金融及貿易部門公司。

根據瑞士經濟部，這代表超過2200名個人及實體現在列入制裁名單。

瑞士政府還宣布，「由於俄羅斯不斷進行宣傳及散播惡意假訊息（disinformation）的活動」，當局已對歐洲之聲（Voice of Europe）、俄羅斯新聞社（RIANovosti）、消息報（Izvestia）、俄羅斯日報（Rossiyskaya Gazeta）等媒體機構實施廣告禁令。

瑞士的聲明還提到，這項新措施將於當地時間今晚6時（台灣時間10日午夜0時）開始生效。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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