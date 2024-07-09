瑞士響應歐盟 擴大制裁俄羅斯逾百個人實體
瑞士政府今天宣布擴大對俄羅斯制裁，納入歐洲聯盟（EuropeanUnion）為因應俄國持續攻擊烏克蘭，近日對俄實施的額外制裁措施。
路透社報導，瑞士經濟部發布聲明表示，有鑒於歐盟6月24日通過對俄羅斯第14輪制裁，瑞士將在其管轄範圍內再對69名個人及86個實體實施制裁。
聲明指出，制裁對象主要是「商人、宣傳人員、武裝部隊成員及司法人員、負責強迫驅離與移送烏克蘭兒童的人」，以及俄羅斯聯邦安全局（FSB）成員。
瑞士的聲明補充道，新近被制裁的實體，包含營運活動涉入俄羅斯國防產業的企業，還有涉及規避制裁的金融及貿易部門公司。
根據瑞士經濟部，這代表超過2200名個人及實體現在列入制裁名單。
瑞士政府還宣布，「由於俄羅斯不斷進行宣傳及散播惡意假訊息（disinformation）的活動」，當局已對歐洲之聲（Voice of Europe）、俄羅斯新聞社（RIANovosti）、消息報（Izvestia）、俄羅斯日報（Rossiyskaya Gazeta）等媒體機構實施廣告禁令。
瑞士的聲明還提到，這項新措施將於當地時間今晚6時（台灣時間10日午夜0時）開始生效。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言