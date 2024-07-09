印媒：莫迪會普亭 當面籲請結束俄烏戰爭

新德里電視台（NDTV）今天報導，正在莫斯科訪問的印度總理莫迪，當面籲請俄羅斯總統普亭結束俄烏戰爭。

莫迪（Narendra Modi）8日至9日訪問俄羅斯，與普亭（Vladimir Putin）共同主持第22屆印俄年度峰會，再於9日至10日轉訪奧地利。

NDTV引述消息人士表示，莫迪昨天在歡迎晚宴中告訴普亭，印度向來呼籲各國尊重聯合國憲章以及他國主權及領土完整性，「在戰場上不會找到爭端的解決辦法，對話與外交手段才是前行之道」。

報導說，莫迪也對不肖人力仲介誘騙印度青年去俄羅斯參軍一事，表達關切。

印度媒體日前披露，過去數月間，數目不明的印度人被招募到俄羅斯軍中，聲稱只從事後勤工作，卻在短暫受訓後派到前線攻打烏克蘭，數人因而死於戰場。

這是俄烏開戰後，莫迪首次訪問俄羅斯。

印度時報（The Times of India）報導，俄羅斯這次安排第一副總理（First Deputy Prime Minister）曼特羅夫（Denis Manturov）為莫迪接機，而中國國家主席習近平2023年3月訪俄，接機者是副總理切爾努申科（Dmitry Chernyshenko）。

印度時報指出，曼特羅夫位階比切爾努申科高，這顯示俄羅斯對印度更加重視。