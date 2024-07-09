烏克蘭海軍司令：俄軍正失去克里米亞重要據點

烏克蘭海軍總司令內茲帕帕中將表示，幾乎所有俄羅斯海軍的黑海艦隊戰備艦艇，已被迫從2014年占領的克里米亞轉移至其他基地，又因烏軍發動的連番襲擊，俄軍位於克里米亞的海軍要塞已淪為無用武之地。

路透社報導，內茲帕帕（Oleksiy Neizhpapa）說，烏克蘭的飛彈與海軍無人機攻擊已重創克里米亞（Crimea）塞凡堡（Sevastopol）基地。此處是俄羅斯的後勤補給樞紐，肩負諸多重要的功能，包括維修、保養、訓練與彈藥儲備等。

每年7月首個週日是烏克蘭海軍節，他在這個重要節日前夕於港市敖德薩（Odesa）罕見受訪告訴路透社：「它們（塞凡堡基地）已建立歷時數十年，或許好幾個世紀，然而很顯然，如今他們（俄羅斯）正在失去這個樞紐。」

沒有大型戰艦可調度的烏克蘭，則是運用滿載爆裂物的海軍無人艦艇攻擊俄羅斯船艦，並以英國提供的「暴風之影」（Storm Shadow）巡弋飛彈，以及美軍馳援的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）飛彈，襲擊建置於克里米亞的黑海艦隊（Black Sea Fleet）設施與其他軍事目標。

他說：「敵軍幾乎已將所有的首要戰備艦艇駛離黑海艦隊主要基地，並使船艦停靠在諾沃羅西斯克（Novorossiysk），而若干則部署於亞速海（Sea ofAzov）。」

內茲帕帕指出，俄羅斯的諾沃羅西斯克海軍基地位於黑海東部沿岸，缺乏克里米亞塞凡堡的廣泛設施。俄羅斯運用塞凡堡，儲備及裝載向烏克蘭發動空襲的艦射巡弋飛彈。

他說，烏克蘭已摧毀或損毀27艘俄羅斯艦艇，當中5艘因烏克蘭海軍無人機在塞凡堡灣（SevastopolBay）附近部署的水雷而受創。

由烏克蘭海軍彙整並提供給路透社的監控數據顯示，截至今年6月27日，有10艘俄羅斯艦艇部署於亞速海，相較於去年則是零。

內茲帕帕指出，目前黑海艦隊主要用於後勤補給、把守範圍不算遼闊的沿海疆域，以及向烏克蘭發射「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈。

烏克蘭的退敵始於海岸防禦，迫使俄國海軍艦艇不得越雷池一步。2022年4月，烏克蘭的反艦飛彈擊沉黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva），對於克里姆林宮而言可說是莫大恥辱。

內茲帕帕說，再加上烏克蘭海軍無人機的連番出擊，俄羅斯艦艇不再進入黑海西北部，面積將近2萬5000平方公里的海域。

他表示，預計不久即將交付的美製F-16戰機，可望提供相當的助力，以反制俄羅斯對於黑海空域的「全面掌控」。