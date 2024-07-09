俄襲基輔兒童醫院碎片煙霧四散 慈母用布保護寶寶

俄羅斯今天上午朝烏克蘭各地城市發射飛彈，造成至少41人死亡，其中一枚飛彈擊中基輔主要兒童醫院，現場煙霧碎片瀰漫，一名媽媽用布蓋住自己2個月大的寶寶，讓他能夠呼吸。

路透社報導，在歷經罕見的白晝空襲後，家長們抱著嬰兒在醫院外的街道踱步，一臉茫然並低聲啜泣著。醫院窗戶被震碎、壁板也遭掀飛，數以百計的基輔居民正在幫忙清理殘骸。

33歲的年輕媽媽克拉弗成柯（Svitlana Kravchenko）向路透社記者說：「很嚇人，我無法呼吸，我試圖蓋住（我的寶寶）。我試著用這塊布蓋住他，讓他還能呼吸。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說死亡總數為37人，包含3名小孩，另有170多人受傷。但根據不同地區遇襲地點的傷亡統計，死亡人數總共來到至少41人。

澤倫斯基今天停留波蘭，之後將前往華府參加北大西洋公約組織（NATO）峰會。他在通訊軟體Telegram寫道，有100多棟建築受損，包括基輔這間兒童醫院與婦產中心、數間托兒所與一座企業中心和數棟民宅。

「俄羅斯恐怖分子必須為此負責。」他寫道：「擔憂阻擋不了恐怖活動。哀悼不是武器。」

烏克蘭內政部表示，中部城市克利福洛市（KryvyiRih）與第聶伯羅（Dnipro）以及兩座東部城市也遭到破壞。

這是俄烏戰爭迄今最嚴重的空襲行動之一，烏克蘭政府宣布明天舉國哀悼一天，並表示這次的空襲證明了烏克蘭亟需西方盟友升級防空系統。

烏克蘭空軍指出，有38枚飛彈射向烏克蘭，空軍擊落其中30枚。

路透社取得的線上影片顯示，有一枚飛彈落到基輔這間兒童醫院，之後引發大爆炸。影片拍攝地點已透過片中清晰可見的基輔地標而獲得核實。

烏克蘭安全局（Security Service of Ukraine）表示，攻擊基輔這家兒童醫院的是Kh-101巡弋飛彈。

北大西洋公約組織（NATO）領袖明天將舉行3天峰會，預料俄烏戰爭會是其中一項重要議題。

美國總統拜登說，莫斯科對烏克蘭發動的致命飛彈攻擊，包括針對基輔兒童醫院的攻擊，「殘酷地提醒世人俄羅斯的暴行」。

拜登在白宮聲明中又說，華府與北約盟國這週將宣布各項最新措施，用以加強烏克蘭空中防禦力。