俄軍飛彈襲烏克蘭至少36平民亡 安理會將召開會議

俄羅斯今天發射數十枚飛彈攻擊烏克蘭各地城市，造成至少36位平民喪命，並嚴重毀損首都基輔一間兒童醫院；外交官員指出，聯合國安全理事會將於明天就此事召開會議。

路透社報導，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，古特瑞斯強烈譴責俄羅斯的空襲。

杜雅里克還說，古特瑞斯認為烏克蘭的兒童醫院及另一間醫療機構遇襲「特別讓人震驚」。

他也提到：「國際人道法禁止針對平民和民用設施的直接攻擊，任何這類攻擊都是不可接受的，必須立刻停止。」

在英國、法國、厄瓜多、斯洛維尼亞和美國的要求下，聯合國安全理事會（United Nations Security Council）預定7月9日上午召開會議。

英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）在社群媒體X平台發文：「我們將譴責俄羅斯對於醫院的卑劣和邪惡攻擊。」