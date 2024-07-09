俄軍飛彈襲烏克蘭至少36平民亡 安理會將召開會議

中央社／ 紐約聯合國總部8日綜合外電報導

俄羅斯今天發射數十枚飛彈攻擊烏克蘭各地城市，造成至少36位平民喪命，並嚴重毀損首都基輔一間兒童醫院；外交官員指出，聯合國安全理事會將於明天就此事召開會議。

路透社報導，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，古特瑞斯強烈譴責俄羅斯的空襲。

杜雅里克還說，古特瑞斯認為烏克蘭的兒童醫院及另一間醫療機構遇襲「特別讓人震驚」。

他也提到：「國際人道法禁止針對平民和民用設施的直接攻擊，任何這類攻擊都是不可接受的，必須立刻停止。」

在英國、法國、厄瓜多、斯洛維尼亞和美國的要求下，聯合國安全理事會（United Nations Security Council）預定7月9日上午召開會議。

英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）在社群媒體X平台發文：「我們將譴責俄羅斯對於醫院的卑劣和邪惡攻擊。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

俄軍襲擊烏克蘭多城市 一家兒童醫院遭破壞

俄襲烏釀31死 英法及聯合國譴責攻擊基輔兒童醫院

印度總理莫迪抵俄羅斯 晚間將與普亭會談

烏克蘭第聶伯羅市遭空襲5死 俄稱拿下烏東重鎮一區

相關新聞

俄軍襲擊烏克蘭多城市 一家兒童醫院遭破壞

周一（7月8日）上午，烏克蘭首都基輔多地傳來爆炸聲，有報導稱俄羅斯軍隊向烏克蘭全國各城市發射了40多枚導彈，其中包括高超音速「匕首」（Kinzhal）導彈。

俄襲烏釀31死 英法及聯合國譴責攻擊基輔兒童醫院

俄羅斯今天上午發射飛彈攻擊烏克蘭各地城市，造成至少31人死亡，並嚴重毀損首都基輔主要兒童醫院，成為數個月來死傷最慘重的空...

北約峰會將登場 烏克蘭入盟仍難有具體進展

北大西洋公約組織（NATO）峰會明天登場，會中預料重申烏克蘭有朝一日將入盟並矢言持續軍援基輔。但北約各國領袖這次將不會給...

澤倫斯基控俄射40多枚飛彈攻烏 罕見日間空襲至少23死

烏克蘭總統澤倫斯基指稱，俄軍8日鎖定烏克蘭幾座城市，共發射40多枚飛彈。路透同日報導稱，烏克蘭首都基輔市面臨罕見的日間空...

推動俄烏停火 習近平提戰場不外溢等「三原則」

大陸國家主席習近平8日上午在北京釣魚台國賓館會見突然到訪的匈牙利總理歐爾班時指出，俄烏早日停火止戰，尋求政治解決，符合各...

烏克蘭無人機殘骸致彈藥庫起火 俄羅斯邊境部分區域進入緊急狀態

與烏克蘭接壤的俄羅斯佛洛尼斯州（Voronezh）當局今天表示，烏軍連夜發動無人機攻擊，造成州內一處俄國彈藥庫起火，佛洛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。