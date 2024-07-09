俄軍襲擊烏克蘭多城市 一家兒童醫院遭破壞
周一（7月8日）上午，烏克蘭首都基輔多地傳來爆炸聲，有報導稱俄羅斯軍隊向烏克蘭全國各城市發射了40多枚導彈，其中包括高超音速「匕首」（Kinzhal）導彈。
烏克蘭總統澤連斯基總統說，基輔的一家兒童醫院以及居民樓被擊中。他說：「俄羅斯恐怖分子再次用導彈大規模襲擊烏克蘭。基輔、第聶伯羅、克里維里格、斯洛維揚斯克、克拉馬托爾斯克等城市均遭到襲擊，俄羅斯發射了超過40枚各種類型的導彈，居民樓、基礎設施和一家兒童醫院遭到破壞。」
烏克蘭空軍報告說俄軍使用了「匕首」（Kinzhal）導彈。這些導彈的速度是音速的10倍，更難被攔截或者擊落，是俄羅斯武器庫中最先進的武器。
烏克蘭總統辦公室主任耶邁爾（Andrii Yermal）說，襲擊發生時街道上有許多人。
烏克蘭國防部長呼籲盟國更多援助防空
在俄羅斯周一對烏克蘭城市發動大規模打擊後，該國防部長梅羅夫呼籲西方支持者增加對烏克蘭的空中支援。他說：「我們的防禦能力仍然不足……我們需要更多的防空系統。」
他發出這一呼籲的前一天，北約正在華盛頓舉行為期三天的峰會，慶祝其成立75周年。烏克蘭總統澤連斯基應邀出席，烏克蘭的防務問題可能將是此次峰會的重要議題。
聯合國譴責俄羅斯對烏克蘭各地的襲擊
聯合國烏克蘭人道主義協調員布朗（Denise Brown）譴責俄羅斯周一對烏克蘭多個城市的導彈襲擊，該襲擊造成至少數十人死亡。
她在一份聲明中說：「本周伊始，俄羅斯武裝部隊在烏克蘭又發動了一輪致命襲擊。」 「基輔市中心的一家兒童醫院遭到嚴重破壞，損壞程度尚不清楚。」
布朗補充說，「兒童在這場戰爭中傷亡是不合情理的。根據國際人道主義法，醫院應該受到特殊保護，平民也必須受到保護。」
(路透社、美聯社、法新社、德新社)
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