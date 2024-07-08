俄襲烏釀31死 英法及聯合國譴責攻擊基輔兒童醫院

俄羅斯今天上午發射飛彈攻擊烏克蘭各地城市，造成至少31人死亡，並嚴重毀損首都基輔主要兒童醫院，成為數個月來死傷最慘重的空襲。英國、法國、聯合國都譴責這次攻擊。

路透社報導，在這場罕見的白晝空襲後，數以百計的人趕往基輔（Kyiv）這家窗戶碎裂、壁板掀飛的醫院清理殘骸；神情恍惚或哭泣著的爸媽抱著嬰兒，在醫院外的街道上走動。

33歲的克拉弗成柯（Svitlana Kravchenko）告訴路透社：「很嚇人，我無法呼吸，我試圖蓋住（我的小嬰兒），我用這塊布試著蓋住他，讓他還能呼吸。」

法新社報導，烏克蘭安全局（SBU）初步評估，俄羅斯用一枚KH-101戰略巡弋飛彈，攻擊基輔這家兒童醫院。烏克蘭總統府高官葉爾馬克（Andriy Yermak）更指出，飛彈「內含數十個由北大西洋公約組織（NATO）國家製造的微電子零組件」。

總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄羅斯發射超過40枚飛彈，毀損基輔的住宅和商業大樓與基礎設施；澤倫斯基的故鄉克利福洛市（KryvyiRih）、中部的第聶伯羅市（Dnipro）和2座東部城市也遇襲。

當局稍早表示，基輔遭遇的主要一波攻勢造成10死35傷。大約2小時之後，又有一波飛彈攻擊的殘骸擊中另一家醫院，另外造成4死3傷。

澤倫斯基在社群媒體Telegram寫道：「全世界必須盡可能果斷行動，以終結俄羅斯的空襲。謀殺就是（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）帶來的東西。唯有團結，我們才能實現真正的和平與安全。」

北約本週將在美國華府召開峰會，澤倫斯基今天先行訪問重要援助國波蘭的首都華沙（Warsaw），與波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）簽署一項雙邊安全協議。

圖斯克告訴澤倫斯基：「你們永遠能依靠我們。」兩人也為今天空襲的罹難者默哀一分鐘。

法國、英國、聯合國都公開譴責這場對基輔兒童醫院的空襲。

法國外交部表示：「這種直接且故意鎖定兒童醫院的野蠻行徑，可列入俄羅斯將被追究的戰爭罪清單之中。」

英國外交大臣拉米（David Lammy）譴責俄羅斯「對烏克蘭平民發動駭人攻擊」，還說「英國對烏克蘭的支持如鋼鐵般堅定，我們必須追究蒲亭非法作戰相關人員的責任」。

聯合國（UN）的烏克蘭人道事務協調員在聲明中說：「這場戰爭造成兒童死傷，令人無法接受。」

俄羅斯國防部則宣稱，從現場的照片和影片看來，基輔在俄軍空襲後的大規模災損，其實是烏克蘭防空飛彈所造成的；俄方並宣稱擊中俄軍本來就鎖定的國防工業和軍事目標。