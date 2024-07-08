北約峰會將登場 烏克蘭入盟仍難有具體進展

北大西洋公約組織（NATO）峰會明天登場，會中預料重申烏克蘭有朝一日將入盟並矢言持續軍援基輔。但北約各國領袖這次將不會給出烏國總統澤倫斯基最想要的事物：入盟邀請。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）希望獲得堅定邀請，讓受到戰爭摧殘的烏克蘭在短期內加入擁有核武的北約。

北約去年在立陶宛舉行的峰會上，未提供烏克蘭確切的入盟時程，引起不快。澤倫斯基痛批北約「荒謬」，因此掀起一場外交風暴。

在北約今年峰會召開地點美國華府，西方國家官員表示，他們希望避免再度出現撕破臉的情況，因此澤倫斯基已獲明確告知，關於烏克蘭入盟，這次仍不會有任何具體進展。

多名外交官透露，北約秘書長史托騰柏格（JensStoltenberg）已提前會晤澤倫斯基向他說明北約會採取的做法。一名北約外交官說：「這次做了更好的事前準備。無論情況如何，澤倫斯基都將得接受。」這名外交官與其他消息人士一樣要求匿名。

對美國總統拜登（Joe Biden）而言，這場北約峰會平順格外重要，因為他在競選總統辯論會上的表現重傷形象後，力拼連任陷入苦戰。

烏克蘭遭到俄羅斯全面侵略已達2年半，因此持續堅信，若進入美國為首的北約保護傘下，是唯一能帶來長期安全保障的辦法。

但基輔方面已接受，北約華府峰會將不會讓烏克蘭入盟有任何進展。一名烏克蘭高階官員表示，「獲邀機率趨近零」；但他也說，基輔希望藉盟邦對烏克蘭入盟缺乏進展的「罪惡感」，來在其他領域取得進展。

對於讓烏克蘭朝加入北約更靠近，意願最低的成員國是重量級的美國和德國，兩國長期以來謹慎避免讓北約更接近與蒲亭（Vladimir Putin）領導的俄羅斯開戰。

數名外交官員指出，烏克蘭在軍購等關鍵改革部分已有些進展，但在根除貪腐上仍有許多工作要做。