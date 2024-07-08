俄加大空襲 烏克蘭東北蘇米州10萬人無電可用

俄羅斯空襲烏克蘭電力設備，使烏克蘭東北部蘇米州（Sumy）約10萬民眾無電可用。

俄國這次攻擊造成靠近俄烏邊境的蘇米州及同名首府蘇米市緊急斷電。烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）表示正努力盡快復電。

據路透社報導，目前當地除電力設備，尚無人員傷亡或其他損壞的相關消息。

英國廣播公司（BBC）報導，烏克蘭電力設備持續遭受猛烈攻擊，陷入長時間停電迫使民眾在酷暑下得忍受沒水、沒冷氣也沒有基本醫療設備的生活。

烏克蘭國家能源公司指出，光是過去三個月，烏克蘭就損失9 GW（百萬瓩）電力，火力發電廠盡失，水力發電也遭無人機或飛彈打擊。

根據烏克蘭國家能源公司表示，損失的電力超過戰前烏克蘭平日1/3的發電，相當於足供整個荷蘭顛峰時段用電量。

鄰國波蘭持續將多餘電力配送給烏克蘭，幫忙撐過俄羅斯攻擊，但進口電力的量有限，因此烏克蘭國家能源公司已制訂全國各地每天一整天中的限電計畫。

烏克蘭國家能源公司告訴BBC，不少民眾長期以來對頻繁斷電很不滿，「但公司別無選擇。我們處在戰爭期間，能源部門是俄羅斯的其中一個目標，原因很簡單：我們的整個生活與現代文明都離不開電」。

「這是我們為了自由所需付的代價。」

烏克蘭的空軍司令部在社媒Telegram表示，7月5日至6日晚間俄羅斯發射27架見證者（Shahed）自殺無人機中，有24架遭烏軍防空部隊成功擊落。烏軍使用電子干擾和防空飛彈將這些無人機攔下。