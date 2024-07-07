烏克蘭無人機殘骸致彈藥庫起火 俄羅斯邊境部分區域進入緊急狀態

與烏克蘭接壤的俄羅斯佛洛尼斯州（Voronezh）當局今天表示，烏軍連夜發動無人機攻擊，造成州內一處俄國彈藥庫起火，佛洛尼斯州部分區域進入緊急狀態。

法新社報導，佛洛尼斯州州長古塞夫（Alexander Gusev）在通訊軟體Telegram上寫道：「防空系統連夜在佛洛尼斯州上空偵察到數架無人機，並加以摧毀。」

古塞夫表示，無人機的殘骸導致波德戈連斯基區（Podgorenski）一處彈藥庫起火，引發爆裂物爆炸，但沒有人員受傷跡象。

救難隊已在現場處置，古塞夫說，正在疏散彈藥庫附近居民。

路透社報導，古塞夫並表示，在烏軍無人機引發倉庫火勢後，佛洛尼斯州部分區域實施緊急狀態。

自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，兩國廣泛運用無人機，其中包括飛行範圍達數百公里、攜帶爆裂物的大型無人機。

烏克蘭今年加強攻擊俄羅斯本土，目標包含邊境村鎮，以及烏克蘭指稱供應俄軍能源的設施。