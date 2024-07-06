助烏防禦俄羅斯空襲 德第三批愛國者防空系統送達
德國今天指出，承諾提供給基輔的最新一批愛國者防空系統已送達烏克蘭，此時烏克蘭正難於應付俄羅斯的空襲行動。
法新社報導，德國駐烏克蘭大使葉格（MartinJaeger）在社群媒體X發文指出：「德國第三批愛國者防空系統已送達烏克蘭。」
德國今年4月曾宣布，將提供基輔愛國者防空系統。
烏克蘭一直緊急呼籲西方支持者提供更多防空系統，強調美國設計的愛國者防空系統有能力攔阻俄羅斯的極音速飛彈。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對這批防空系統送達表示歡迎。
俄羅斯入侵烏克蘭已逾兩年，飛彈和無人機襲擊導致烏克蘭供電受損，基輔不得不實施停電並從歐盟進口電力。
2022年俄烏戰爭爆發以來，德國放棄傳統的和平主義立場，成為美國除外第二大對烏克蘭軍援的國家。
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