助烏防禦俄羅斯空襲 德第三批愛國者防空系統送達

中央社／ 基輔5日綜合外電報導

德國今天指出，承諾提供給基輔的最新一批愛國者防空系統已送達烏克蘭，此時烏克蘭正難於應付俄羅斯的空襲行動。

法新社報導，德國駐烏克蘭大使葉格（MartinJaeger）在社群媒體X發文指出：「德國第三批愛國者防空系統已送達烏克蘭。」

德國今年4月曾宣布，將提供基輔愛國者防空系統。

烏克蘭一直緊急呼籲西方支持者提供更多防空系統，強調美國設計的愛國者防空系統有能力攔阻俄羅斯的極音速飛彈。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對這批防空系統送達表示歡迎。

俄羅斯入侵烏克蘭已逾兩年，飛彈和無人機襲擊導致烏克蘭供電受損，基輔不得不實施停電並從歐盟進口電力。

2022年俄烏戰爭爆發以來，德國放棄傳統的和平主義立場，成為美國除外第二大對烏克蘭軍援的國家。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

川普宣稱能快速結束烏戰 澤倫斯基：有計畫就說來聽聽

澤倫斯基再次呼籲：盟友放寬烏克蘭使用重型武器的範圍

俄空襲至少釀12死含2兒童 澤倫斯基籲盟邦加速交付武器

歐盟峰會將敲定戰略方針 與澤倫斯基簽安全協議

相關新聞

防禦陣地遭俄軍摧毀夷為平地 烏軍黯然撤出「東部戰略重鎮」外圍社區

烏克蘭軍方發言人4日表示，烏軍已從東部頓內次克州戰略重鎮察蘇夫雅（Chasiv Yar）外圍一個社區撤出。據報導，該城鎮...

俄系統性攻擊釀烏「關鍵設施停擺」 烏無人機反擊俄火藥廠打後勤

烏克蘭一名消息人士今天指出，一架烏克蘭無人機鎖定俄羅斯西部一間火藥工廠打擊，是為削弱俄軍後勤的最新一起行動

川普放話：可迅速結束烏戰 普亭：認真看待

有望再度代表共和黨角逐白宮大位的前美國總統川普常聲稱，如果他重返白宮，可迅速結束俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭；俄國總統普亭4日...

普亭無意終止戰爭？ 蕭茲掛保證：德國不會成為俄烏戰爭方

德國總理蕭茲本周三（7月3日）在聯邦議會的問詢會上表示，德國不會因支持烏克蘭抵御俄羅斯的作戰而成為戰爭的一方。這位...

芬蘭總統：俄很仰賴中國 習近平1通電話能結束烏戰

芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）2日表示，俄羅斯依賴中國的程度，已經到了只要中國願意，就能終結烏俄戰爭的...

川普宣稱能快速結束烏戰 澤倫斯基：有計畫就說來聽聽

美國前總統川普一再聲稱自己能迅速終結烏俄戰爭，對此，烏克蘭總統澤倫斯基3日表示，倘若川普有辦法，就不該等到11月總統大選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。