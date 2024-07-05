防禦陣地遭俄軍摧毀夷為平地 烏軍黯然撤出「東部戰略重鎮」外圍社區

烏克蘭軍方發言人4日表示，烏軍已從東部頓內次克州戰略重鎮察蘇夫雅（Chasiv Yar）外圍一個社區撤出。據報導，該城鎮在俄軍長達數個月的突襲下，已被夷為平地。

察蘇夫雅位於俄方2023年經歷10個月苦戰攻下的巴赫穆特以西不遠，坐落於較高的位置，而俄軍把重點放在占領此地已經好幾個月。烏軍如果失去此地，將導致附近城市陷於危險之中，危及關鍵的補給路線，並讓俄方更接近奪取整個頓內次克州的既定目標。

烏軍霍爾蒂恰（Khortytsia）地面部隊編隊的發言人沃洛辛（Nazar Voloshyn）以書面簡訊告訴美聯社，烏軍從察蘇夫雅東北部社區撤退，稱防禦陣地被「摧毀」，部隊要是留在該地區，就存在嚴重傷亡的威脅，還說俄軍沒留下「一棟完整的建築」。

美聯社報導，俄軍好幾個月不間斷的砲擊已經破壞察蘇夫雅，把房子跟市政辦公室燒焦，而這個曾有12000居民的城鎮如今荒無人煙。在該地駐紮了6個月的烏軍第255突擊營營長什里亞耶夫（Oleh Shyriaiev）表示，俄軍占領該社區後，燒毀了每一棟尚未毀於砲擊的建築。

從當地接受電訪的什里亞耶夫指出，俄軍正在展開焦土戰術，試圖摧毀任何可用作軍事陣地的設施，務求迫使烏軍撤退，「我很遺憾我們正在逐漸失去領土」，但指他們「無法守住被毀的區域」。

自開戰後一直在前線打仗的什里亞耶夫宣稱，俄軍人數在該地區以10比1超過烏軍，但即便有了這樣的比例，也未能在過去半年的激烈作戰取得重大進展。他說，盟邦提供的彈藥正在運抵，但比烏軍所需更慢，「我們下定決心要堅守到最後」。