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俄系統性攻擊釀烏「關鍵設施停擺」 烏無人機反擊俄火藥廠打後勤

中央社／ 基輔4日綜合外電報導
隨著俄羅斯有系統地攻擊烏克蘭，基輔方面最近幾個月也加緊空襲俄國。 路透社
隨著俄羅斯有系統地攻擊烏克蘭，基輔方面最近幾個月也加緊空襲俄國。 路透社

烏克蘭一名消息人士今天指出，一架烏克蘭無人機鎖定俄羅斯西部一間火藥工廠打擊，是為削弱俄軍後勤的最新一起行動。

基輔方面最近幾個月加緊空襲俄國境內的軍事、能源設施，盼削弱俄國攻擊烏克蘭城市的能力及在烏東的推進。

烏克蘭國防部的消息來源告訴法新社，此次空襲使用炸彈無人機，其中一架擊中俄羅斯坦波夫（Tambov）地區城市柯托夫斯克（Kotovsk），當地距離烏克蘭邊界約350公里。

消息人士指出，目前仍在估算俄方傷亡與損失等資訊。

坦波夫州長伊葛洛夫（Maxim Egorov）稍早在社群平台Telegram表示，當地通報兩架無人機已雙雙「摧毀」未造成損害與傷亡。

烏克蘭國防部的消息還說，這次打擊對方生產彈藥與供小型軍火火藥的工廠，自去年11月及今年1月都成為無人機鎖定攻擊的目標。

過去幾個月，烏克蘭也聲稱對俄羅斯邊境乃至深入境內百餘公里的煉油廠、儲油設備進行一連串打擊。這段期間俄國一直有系統地鎖定烏克蘭能源基處設施攻擊，造成烏方關鍵設施永久性損害並導致需限、停電。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄羅斯有系統地攻擊讓烏克蘭的電力產能較去年減少一半，呼籲盟友提供更多防空系統來防阻俄羅斯飛彈及無人機襲擊。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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